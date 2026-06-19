Fotofejeton David Soeldnera: Za kulisami brněnské Grand Prix, den první

Velká cena silničních motocyklů se po necelém roce vrací na brněnský Masarykův okruh. V netradičním červnovém termínu, poprvé v historii mimo čas letních prázdnin. Navíc s příslibem úmorných tropických dnů. Jak to poznamená návštěvnost na přírodních tribunách? Jak výkony samotných jezdců, především Filipa Salače, který se v posledních týdnech před domácí Grand Prix dostal do výborné formy? A jak to letos vypadá v zázemí seriálu MotoGP? A kam až se třeba vyšplhaly ceny občerstvení?
Televizní přenos vám nabídne dokonalý pohled na trať. Sleduje souboj s časem v tréninku a kvalifikaci nebo se soupeři během závodu. Přináší zpomalené záběry průjezdu zatáčkami nebo krkolomného pádu do kačírku. Kamerou ale nelze postihnout všechno, co se děje kolem trati a v zákulisí. Občas je lepším zdrojem obrazových informací fotoaparát, se kterým lze zaznamenat další zajímavé příběhy a momentky. Stačí být v pravý čas na pravém místě. Tady jsou obrázky z prvního dne, pátečních volných tréninků, v nichž Filip Salač v Moto2 obsadil druhé místo.
A mimochodem – pokud se v sobotu nebo v neděli vypravíte na Masarykův okruh osobně, vězte, že letos jsou pivo (0,4) za 89 korun (k tomu vratný kelímek za stovku), velká pizza za 385 a její čtvrtinka za 109.