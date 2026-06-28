Salač dojel v Nizozemsku osmý

Filip Salač se umístil v motocyklové Velké ceně Nizozemska na osmém místě a pošesté za sebou se v mistrovství světa Moto2 prosadil do první desítky. Český jezdec v Assenu nenavázal na pódiová umístění z předchozích dvou závodů v Maďarsku a Brně, ale udržel osmé místo v průběžné klasifikaci. První vítězství v sezoně vybojoval Kolumbijec David Alonso, předloňský šampion Moto3.
Salač po druhém místě v Maďarsku a třetím v české Grand Prix nepatřil od začátku soutěžního víkendu v Nizozemsku k absolutně nejrychlejším jezdcům. Poprvé po třech závodech chyběl v první řadě na startu poté, co v sobotní kvalifikaci skončil jedenáctý.
Na hraně desítky se čtyřiadvacetiletý pilot týmu OnlyFans American Racing pohyboval i téměř v celém průběhu Grand Prix a cílem projel jako desátý s více než devítisekundovou ztrátou na vítěze. O dvě příčky se pak posunul po penalizacích dvou soupeřů za nedodržení traťových limitů ze závěru závodu.
Alonso vyhrál po strhujícím finiši s náskokem pouhých 24 tisícin sekundy před Manuelem Gonzálezem ze Španělska, který si upevnil vedení v seriálu. Třetí skončil v těsném závěsu Australan Senna Agius. Alonso se v průběžném pořadí posunul na čtvrté místo a ztrácí jen sedm bodů na třetího Agiuse a 12 na druhého Španěla Izana Guevaru. González má v čele pořadí téměř šedesátibodový náskok.
Závod Moto3 vyhrál Španěl Máximo Quiles a po šestém vítězství v sezoně zvýraznil náskok v čele šampionátu. Druhý muž průběžného pořadí Álvaro Carpe do cíle nedojel a na vedoucího krajana už má propastnou ztrátu 90 bodů.