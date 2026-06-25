Motorsport

Salač pokračuje v Moto2, s týmem prodloužil smlouvu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Filip Salač bude v příští sezoně pokračovat v týmu OnlyFans American Racing v kategorii Moto2. Čtyřiadvacetiletý účastník elitního seriálu podepsal novou roční smlouvu.

„Velmi produktivní čtvrtek v Assenu. Těšíme se, že budeme moci společně pokračovat v příští sezoně. Letos to byla láska na první pohled a víme, že společně dokážeme velké věci,“ uvedl tým.

Salač v minulém týdnu před Velkou cenou České republiky v Brně, na které obsadil třetí místo a podruhé za sebou se prosadil na stupně vítězů, učil týmového kolegu Američana Joe Robertse několik českých výrazů. Teď v tom pokračujes šéfem týmu Eitanem Butbulem. „Příští rok pokračujeme spolu,“ řekl Salač česky a Butbul to po něm opakoval.

Rodák z Mladé Boleslavi Salač debutoval v MS v roce 2018, o rok později začal jezdit v seriálu stabilně. Po čtyřech letech v kategorii Moto3 přešel do Moto2, kde startuje doposud. Jeho nejlepším celkovým výsledkem je jedenácté místo z roku 2023. V kariéře se Salač šestkrát prosadil na stupně vítězů, před víkendovým pokračováním MS v Assenu je průběžně osmý.

Přečtěte si také

Salač si vyjel v Brně pódium. V MotoGP obhájil loňský triumf Márquez

21. 6. 2026

Salač si vyjel v Brně pódium. V MotoGP obhájil loňský triumf Márquez
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.