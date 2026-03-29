Motorsport

Salač byl v hromadném pádu, po opakovaném startu dojel jednadvacátý


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Smůlu měl motocyklový jezdec Filip Salač při Velké ceně USA. V závodě, po jehož začátku se octl v hromadném pádu, obsadil 21. místo. Po velkém karambolu byl závod Moto2 přerušen a odstartoval víc než po půlhodině a jen na deset okruhů. Český jezdec startoval kvůli technickým potížím z boxové uličky a nabral velkou ztrátu. Zvítězil Australan Senna Agius.

Královské třídě MotoGP kraloval v Texasu Marco Bezzecchi s aprilií. Italský jezdec vyhrál v šampionátu pátou Velkou cenu za sebou, třebaže po trestu za pomalou jízdu v kvalifikaci musel odstartovat z druhé řady. Záhy se ale propracoval do čela a nakonec bezpečně zvítězil před bývalým mistrem světa Jorgem Martínem ze Španělska.

V sobotním sprintu Bezzecchi upadl a musel přenechat první místo v průběžném pořadí MS právě Martínovi. Nyní se do čela šampionátu vrátil. Pět závodů MotoGP za sebou před ním v tomto století dokázali vyhrát pouze Valentino Rossi a Marc Márquez.

Čtyřiadvacetiletý Salač byl jedním ze sedmi jezdců, kteří měli krátce po startu hromadný pád. Českého závodníka, který startoval z dvanácté pozice, ve druhém kole srazil v zatáčce na zem motocykl padajícího soupeře.

Salač po tvrdém nárazu dojel s poškozenou motorkou do depa. Viditelně kulhal, ale přesto se posléze s novou helmou vydal na opakovaný start. Nakonec na roštu kvůli technickým potížím chyběl, do závodu zkráceného na deset kol odstartoval z boxové uličky.

Před týdnem v Brazílii si Salač připsal první letošní bod do hodnocení mistrovství světa. Tentokrát za 15. místem zaostal o více než 13 sekund.

Závod Moto3 vyhrál osmnáctiletý Ital Guido Pini o necelých šest setin sekundy před stejně starým lídrem šampionátu Maximem Quilesem ze Španělska.

Výsledky GP Ameriky, závodu MS silničních motocyklů v Austinu:

Moto3: 1. Pini (It./Honda) 31:20,489, 2. Quiles -0,056, 3. Carpe (oba Šp./KTM) -0,254, 4. Perrone (Arg./KTM) -0,445, 5. A. Fernández (Šp./Honda) -9,192, 6. Salmela (Fin./KTM) -15,075.
Průběžné pořadí (po 3 z 22 závodů): 1. Quiles 65, 2. Carpe 42, 3. Perrone 38, 4. Pini 36, 5. Morelli (Arg./KTM) 32, 6. A. Fernández 29.

Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 21:10,744, 2. Vietti (It./Boscoscuro) -0,497, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,908, 4. Alonso (Kol./Kalex) -1,843, 5. González (Šp./Kalex) -2,729, 6. Baltus (Belg./Kalex) -3,251, ...21. Salač (ČR/Kalex) -32,370.
Průběžné pořadí (po 3 z 22 závodů): 1. González 39,5, 2. Guevara 36, 3. Holgado (Šp./Kalex) 33, 4. Vietti 32, 5. Muňoz (Šp./Kalex) 26, 6. Agius 25, ...20. Salač 1.

MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 40:50,653, 2. Martín (Šp./Aprilia) -2,036, 3. Acosta (Šp./KTM) -4,497, 4. Di Giannantonio (It./Ducati) -6,972, 5. M. Márquez (Šp./Ducati) -8,100, 6. Bastianini (It./KTM) -8,243.
Průběžné pořadí (po 3 z 22 závodů): 1. Bezzecchi 81, 2. Martín 77, 3. Acosta 60, 4. Di Giannantonio 50, 5. M. Márquez 45, 6. R. Fernández (Šp./Aprilia) 40.

Salač bere první letošní bod. Brazílii zakončil na 15. místě

22. 3. 2026

Salač bere první letošní bod. Brazílii zakončil na 15. místě

Salač po pádu skončil devatenáctý ve dvakrát přerušeném závodě Moto2 v Thajsku

1. 3. 2026

Salač po pádu skončil devatenáctý ve dvakrát přerušeném závodě Moto2 v Thajsku
