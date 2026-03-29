Salač byl v hromadném pádu, po opakovaném startu dojel jednadvacátý

Smůlu měl motocyklový jezdec Filip Salač při Velké ceně USA. V závodě, po jehož začátku se octl v hromadném pádu, obsadil 21. místo. Po velkém karambolu byl závod Moto2 přerušen a odstartoval víc než po půlhodině a jen na deset okruhů. Český jezdec startoval kvůli technickým potížím z boxové uličky a nabral velkou ztrátu. Zvítězil Australan Senna Agius.
Královské třídě MotoGP kraloval v Texasu Marco Bezzecchi s aprilií. Italský jezdec vyhrál v šampionátu pátou Velkou cenu za sebou, třebaže po trestu za pomalou jízdu v kvalifikaci musel odstartovat z druhé řady. Záhy se ale propracoval do čela a nakonec bezpečně zvítězil před bývalým mistrem světa Jorgem Martínem ze Španělska.
V sobotním sprintu Bezzecchi upadl a musel přenechat první místo v průběžném pořadí MS právě Martínovi. Nyní se do čela šampionátu vrátil. Pět závodů MotoGP za sebou před ním v tomto století dokázali vyhrát pouze Valentino Rossi a Marc Márquez.
Čtyřiadvacetiletý Salač byl jedním ze sedmi jezdců, kteří měli krátce po startu hromadný pád. Českého závodníka, který startoval z dvanácté pozice, ve druhém kole srazil v zatáčce na zem motocykl padajícího soupeře.
Salač po tvrdém nárazu dojel s poškozenou motorkou do depa. Viditelně kulhal, ale přesto se posléze s novou helmou vydal na opakovaný start. Nakonec na roštu kvůli technickým potížím chyběl, do závodu zkráceného na deset kol odstartoval z boxové uličky.
Před týdnem v Brazílii si Salač připsal první letošní bod do hodnocení mistrovství světa. Tentokrát za 15. místem zaostal o více než 13 sekund.
Závod Moto3 vyhrál osmnáctiletý Ital Guido Pini o necelých šest setin sekundy před stejně starým lídrem šampionátu Maximem Quilesem ze Španělska.
Výsledky GP Ameriky, závodu MS silničních motocyklů v Austinu:
Moto3: 1. Pini (It./Honda) 31:20,489, 2. Quiles -0,056, 3. Carpe (oba Šp./KTM) -0,254, 4. Perrone (Arg./KTM) -0,445, 5. A. Fernández (Šp./Honda) -9,192, 6. Salmela (Fin./KTM) -15,075.
Průběžné pořadí (po 3 z 22 závodů): 1. Quiles 65, 2. Carpe 42, 3. Perrone 38, 4. Pini 36, 5. Morelli (Arg./KTM) 32, 6. A. Fernández 29.
Moto2: 1. Agius (Austr./Kalex) 21:10,744, 2. Vietti (It./Boscoscuro) -0,497, 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,908, 4. Alonso (Kol./Kalex) -1,843, 5. González (Šp./Kalex) -2,729, 6. Baltus (Belg./Kalex) -3,251, ...21. Salač (ČR/Kalex) -32,370.
Průběžné pořadí (po 3 z 22 závodů): 1. González 39,5, 2. Guevara 36, 3. Holgado (Šp./Kalex) 33, 4. Vietti 32, 5. Muňoz (Šp./Kalex) 26, 6. Agius 25, ...20. Salač 1.
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 40:50,653, 2. Martín (Šp./Aprilia) -2,036, 3. Acosta (Šp./KTM) -4,497, 4. Di Giannantonio (It./Ducati) -6,972, 5. M. Márquez (Šp./Ducati) -8,100, 6. Bastianini (It./KTM) -8,243.
Průběžné pořadí (po 3 z 22 závodů): 1. Bezzecchi 81, 2. Martín 77, 3. Acosta 60, 4. Di Giannantonio 50, 5. M. Márquez 45, 6. R. Fernández (Šp./Aprilia) 40.