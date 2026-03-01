Filip Salač obsadil devatenácté místo v závodě Moto2 v Thajsku. Ten poznamenala dvě přerušení. První z nich přišlo po těžké havárii Davida Alonsa, během které měl nezaviněný pád i český jezdec. Při restartu sice mohl v závodě pokračovat, ale musel vyrážet z boxů. Z výhry se radoval Manuel González. Závod královské třídy MotoGP vyhrál Ital Marco Bezzecchi, obhájce titulu Marca Márqueze vyřadil defekt.
Salač po pádu skončil devatenáctý ve dvakrát přerušeném závodě Moto2 v Thajsku
Premiéru Moto2 v sezoně poznamenala vážná kolize ve čtvrtém kole závodu. Předloňský mistr světa Moto3 Alonso upadl přímo pod kola Salačova stroje a pak jej ještě zasáhl motocykl Australana Senny Agiuse. Český pilot jako první běžel k bezvládnému soupeři zjišťovat jeho stav, než se Španěla ujali záchranáři.
„Já jsem neměl prostor, kamkoliv jinam jít a trefil jsem Alonsa na záda. Nejdůležitější je, aby byl v pořádku,“ komentoval situaci Salač. Vedení závodu později oznámilo, že kolumbijský jezdec neutrpěl vážné zranění a vyvázl bez zlomenin.
Salačovi se pak povedlo včas dojet do depa a mohl absolvovat restart, do pokračování závodu ale vyrazil z uličky v boxech. „Nejhorší noční můra jezdce je někoho trefit a nebylo to pro mě vůbec příjemné potom restartovat. Měl jsem štěstí, že mi motorka chytla, i když byla v docela dezolátním stavu, takže děkuju týmu, že to dali do kupy,“ řekl český jezdec.
Ani druhý pokus ale neměl šťastný průběh a na zemi tentokrát skončili Ital Luca Lunetta a Španěl Segio García. A protože na trať znovu museli zdravotníci, komisaři opět vyvěsili červené vlajky a závod přerušili.
Po dalším restartu už se podařilo Velkou cenu dokončit, ale pádům nebyl konec a závod skončil předčasně i pro Salačova kolegu z týmu Onlyfans American Racing Joea Robertse z USA. Cílem projel jako první loňský vicemistr světa González a připsal si šestý triumf v kariéře. Za ním následovali krajané Izan Guevara, Daniel Holgado a Iván Ortolá. Salač uzavřel pole jezdců, kteří závod dokončili.
„Bohužel, když člověk startuje z pit lane, tak za těch sedm kol úplně moc nevymyslí. Je to smůla. Motorka se nestihla opravit úplně celá. Měl jsem problémy se zadní brzdou, která se namotala do zadního kola. Roztrhalo mi to úplně pravou stranu pneumatiky, takže jsem pak ke konci musel zpomalit,“ uvedl Salač.
V MotoGP triumfoval Bezzecchi, Márquez nedojel
Bezzecchi v MotoGP vybojoval třetí vítězství za sebou, protože byl nejlepší i v závěrečných dvou závodech minulé sezony v Algarve a Valencii. V kariéře ovládl závod nejvyšší třídy pošesté. Cílem projel s více než pětisekundovým náskokem před Španělem Pedrem Acostou, který se po triumfu v sobotním sprintu udržel v čele průběžného pořadí. Třetí skončil Raúl Fernández a nadvládu španělských jezdců umocnil čtvrtý exmistr světa Jorge Martín.
Další elitní piloti jezdecké velmoci ale neuspěli. Mistr světa Marc Márquez závod nedokončil kvůli defektu zhruba pět kol před koncem, kdy se pohyboval na čtvrtém místě. Jeho mladší bratr Álex, který skončil v loňském šampionátu druhý, měl o kolo později pád. Nejlepším jezdcem s ducati tak byl na šestém místě Ital Fabio Di Giannantonio, před ním byli čtyři piloti na apriliích, jen Acosta řídí KTM.
Španělského vítěze měla i třída Moto3, kterou ovládl David Almansa a oslavil premiérový triumf v mistrovství světa.
Výsledky Velké ceny Thajska silničních motocyklů v Buriramu
Moto3:
1. Almansa 32:14,186, 2. Quiles (oba Šp./KTM) -0,003, 3. Perrone (Arg./KTM) -9,480.
Moto2:
1. González (Šp./Kalex) 11:11,575, 2. Guevara (Šp./Boscoscuro) -0,099, 3. Holgado (Šp./Kalex) -0,454, .. 19. Salač (ČR/Kalex) -17,958.
MotoGP:
1. Bezzecchi (It./Aprilia) 39:36,270, 2. Acosta (ŠP/KTM) -5,543, 3. R. Fernández (Šp./Aprilia) -9,259.
Průběžné pořadí (po 1 z 22 závodů): A. Acosta 32, 2. Bezzecchi 25, 3. R. Fernández 23.