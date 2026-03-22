Salač bere první letošní bod. Brazílii zakončil na 15. místě

Filip Salač vybojoval první bod v nové sezoně MS. Ve Velké ceně Brazílie dojel ve třídě Moto2 patnáctý. Zvítězil Španěl Daniel Holgado a posunul se do čela klasifikace.
Salač nejprve obsadil sedmnácté místo v kvalifikaci, kterou pořadatelé v kategorii Moto2 přeložili na den závodu po sobotních problémech s poškozeným asfaltem na trati, a startoval až z šesté řady. Zpočátku se propadl do třetí desítky, ale potom díky pádům několika soupeřů i několika předjížděcím manévrům stoupal pořadím.
Do bodované patnáctky se posunul dvě kola před cílem, kdy předjel Španěla Sergia Garcíu, a pak ještě svedl v cílové rovince souboj s Belgičanem Barrym Baltusem, který těsně prohrál. Jezdec týmu OnlyFans American Racing vylepšil 19. místo z prvního závodu v Thajsku, kde měl v dvakrát přerušené Velké ceně nezaviněný pád.
„Těžký závod hrozně, bylo strašné horko. Startoval jsem vzadu a bohužel potom, co se stalo v minulém závodě, tak jsem ty první dvě kola prostě měl strach. Pořád jsem koukal (před sebe), jestli se tam něco stane, nestane...“ řekl Salač televizi Nova Sport s připomínkou havárie, při níž mu spadl pod kola soupeř. „Měl jsem tam hodně kontaktů a trvalo mi, než jsem se dostal do tempa. Když jsem chytil tempo, byly ty časy hodně dobré, srovnatelné s jezdci vepředu,“ konstatoval.
Holgado zvítězil na Okruhu Ayrtona Senny před třemi krajany. Na stupně vítězů ho doprovodili Daniel Muňoz a vítěz prvního závodu, na kterém se po zkrácení udělovaly pouze poloviční body, Manuel González.
Závod Moto3 vyhrál Španěl Máximo Quiles, který vylepšil druhé místo z Thajska a po čtvrtém triumfu v kariéře se posunul do čela šampionátu. Nezastavilo ho ani přerušení závodu po několika pádech soupeřů, které ho připravilo o velký náskok. Po restartu zvládl zbývajících pět kol nejrychleji před Argentincem Marcem Morellim a Vedou Praternou z Indonésie, který se na stupně vítězů prosadil ve druhém startu v kariéře.