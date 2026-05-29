Ve vedení Japonské rallye je po první etapě Evans

Japonskou rallye rozjel nejlépe lídr mistrovství světa Elfyn Evans. Velšský pilot vede sedmou soutěž světového šampionátu po první etapě před třemi kolegy z týmu Toyota a útočí v Japonsku na třetí vítězství v kariéře po letech 2023 a 2024.
Pětinásobný vicemistr světa Evans vyhrál na úzkých asfaltových silnicích polovinu z úvodních šesti rychlostních zkoušek a má v čele náskok 15,1 sekundy před Švédem Oliverem Solbergem. O půldruhé sekundy zpět je třetí desetinásobný mistr světa a obhájce loňského vítězství Sébastien Ogier z Francie.
Blok jezdců Toyoty v čele doplňuje na čtvrté pozici Fin Sami Pajari. Až na páté příčce s téměř minutovým odstupem je nejlepší pilot konkurenčního týmu Hyundai Thierry Neuville z Belgie. Šestý je další zástupce Toyoty Takamoto Kacuta, jenž chtěl v domácí rallye útočit na vítězství.
Rallye, jež uzavře první polovinu MS, pokračuje v sobotu osmi testy a vyvrcholí zbývajícími šesti měřenými úseky v neděli.
Japonská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 1. etapě:
1. Evans, Martin (Brit./Toyota) 1:13:07,0, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota) -15,7, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota) -17,1, 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota) -41,5, 5. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai) -58,2, 6. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota) -1:03,8.