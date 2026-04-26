Ogier kraloval na Kanárských ostrovech a prodloužil nadvládu Toyoty

Úřadující mistr světa Sébastien Ogier opanoval Rallye Kanárských ostrovů a ve třetím startu v sezoně vybojoval první vítězství. I pátý díl seriálu světového šampionátu skončil díky němu triumfem Toyoty, jezdci ve vozech japonské automobilky obsadili ve Španělsku i další tři místa v pořadí. A to ještě soutěž nedokončil Oliver Solberg, jehož útoky musel Ogier dlouho odrážet. Švédský pilot ale v předposlední rychlostní zkoušce narazil do svodidel a ulomil kolo.
„Být rychlý je důležité, ale důležitější je být v cíli,“ konstatoval ještě před závěrečným testem Ogier. „Tohle vidíme neradi, ale rallyový sport je těžký. Mrzí mě to, Olivere, určitě svedeme ještě další bitvy,“ doplnil devítinásobný mistr světa ještě před tím, než si připsal 68. vítězství v kariéře.
Na Kanárských ostrovech triumfoval poprvé. Rallye byla součástí MS poprvé vloni, kdy Ogier skončil druhý za jiným bývalým šampionem a jezdcem Toyoty Kallem Rovanperäm. „Je hezké přidat novou rallye do sbírky,“ podotkl Ogier. „Měli jsme opět skvělé auto. Bylo to o víkendu extrémně těsné, obzvlášť s Oliverem. A takhle chceme závodit, těsně a nadoraz. Je to lepší než jezdit v neděli s dvouminutovým náskokem,“ konstatoval Ogier.
Solberg byl nejrychlejší v úvodních dvou testech závěrečného dne a v době nehody ztrácel na Ogiera už jen 2,2 sekundy. Úřadující šampion tak nakonec zvítězil s komfortním náskokem 19,9 sekundy před Elfynem Evansem z Británie, třetí skončil Fin Sami Pajari a čtvrtý Takamoto Kacuta. Japonský pilot přišel o vedení v šampionátu, o dva body ho předstihl Evans.
Ogier, jehož letošním maximem bylo dosud třetí místo v zahajovací Rallye Monte Carlo, se stal čtvrtým jezdcem Toyoty, který v tomto ročníku vyhrál závod mistrovství světa. V těch předchozích triumfovali v „Monte“ Solberg, ve Švédsku Evans a v Keni i minule v Chorvatsku Kacuta.
Na konkurenci z Hyundai zbyla dosud jen dvě umístění na stupních vítězů. Adrien Fourmaux byl druhý v Keni a Hayden Paddon třetí v Chorvatsku. Tentokrát nejlepší z jezdců korejské automobilky Fourmaux ztratil na pátém místě na vítěze tři a půl minuty. Dani Sordo při návratu do šampionátu po roce a půl skončil v domácí soutěži sedmý za dalším týmovým kolegou z Hyundaie Thierrym Neuvillem.
Výsledky Rallye Kanárských ostrovů:
Výsledky Rallye Kanárských ostrovů:
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 2:43:18,9, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -19,9, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -1:40,8, 4. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -1:51,2, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -3:29,5, 6. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -3:41,0.
Průběžné pořadí (po 5 ze 14 soutěží): 1. Evans 101, 2. Kacuta 99, 3. Pajari 72, 4. Solberg (Švéd./Toyota Yaris) 68, 5. Fourmaux 59, 6. Ogier 58.
Průběžné pořadí týmů: 1. Toyota 265, 2. Hyundai 167, 3. Toyota II 75, 4. M-Sport Ford 63.