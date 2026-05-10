Neuville využil Ogierův defekt a v Portugalsku zapsal první triumf v sezoně

Portugalskou rallye ovládl podruhé Belgičan Thierry Neuville a zařídil premiérové vítězství v sezoně mistrovství světa pro Hyundai. Předloňskému světovému šampionovi pomohl defekt dlouho vedoucího Francouze Sébastiena Ogiera v předposlední rychlostní zkoušce, po němž musel devítinásobný mistr světa vyměnit kolo své toyoty.
Ogier, jenž útočil na osmé prvenství v portugalské soutěži, kterým by vylepšil vlastní rekord, nakonec obsadil šesté místo. Na vítěze ztratil téměř minutu a půl. Přitom po 21 z 23 měřených testů měl v čele soutěže k dobru 17 sekund.
Neuville v Portugalsku zopakoval vítězství z roku 2018 a z triumfu ve světové rallye se radoval potřiadvacáté. Druhý skončil se ztrátou 16 sekund Švéd Oliver Solberg, jenž vedl po první etapě a chvíli i v sobotu. V pátek ale vyjel z trati a v předposlední etapě poškodil kolo a znovu ztratil.
I tak se syn mistra světa z roku 2003 Pettera Solberga posunul na průběžné třetí místo v šampionátu. Vedení si upevnil třetí příčkou v Portugalsku další jezdec Toyoty Brit Elfyn Evans. Po šesti letošních soutěžích má náskok 12 bodů na Japonce Takamota Kacutu. Třetí Solberg ztrácí na lídra 31 bodů. Obhájce titulu Ogier je šestý.
Výsledky Portugalské rallye
Portugalská rallye: 1. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) 3:53:01,7, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -16,3, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -29,1, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -54,8, 5. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -1:12,6, 6. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -1:26,6.
Průběžné pořadí (po 6 ze 14 soutěží): 1. Evans 123, 2. Kacuta 111, 3. Solberg 92, 4. Fourmaux 79, 5. Pajari (Fin./Toyota Yaris) 78, 6. Ogier 67.
Průběžné pořadí týmů: 1. Toyota 311, 2. Hyundai 218, 3. Toyota II 86, 4. M-Sport Ford 71.