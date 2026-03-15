Devatenáctiletý Ital Andrea Kimi Antonelli z týmu Mercedes vyhrál Velkou cenu Číny a vybojoval premiérový triumf ve formuli 1. Po dvaceti letech tak na nejvyšším stupínku stál italský jezdec.
První Ital po 20 letech: Devatenáctiletý Antonelli vyhrál Velkou cenu Číny
O více než pět sekund porazil týmového kolegu Brita George Russella, třetí byl Lewis Hamilton za Ferrari, který tak v italském voze poprvé dosáhl na stupně vítězů.
Boloňský rodák Antonelli se stal v 19 letech a 202 dnech druhým nejmladším vítězem závodu F1. Mladší byl jen Max Verstappen, kterému při vítězství ve Velké ceně Španělska 2016 bylo 18 let a 228 dní. Antonelli navázal na sobotní triumf z kvalifikace, kterou ovládl jako nejmladší jezdec v historii. Stal se také po dvaceti letech prvním Italem, který závod F1 vyhrál. Naposledy se to povedlo Giancarlu Fisichellovi ve Velké ceně Malajsie 2006. Antonelli po dojezdu neskrýval slzy dojetí.
„Nemám slov. Chce se mi upřímně plakat. Moc děkuju všem v týmu, protože mi pomohli si splnit sen,“ řekl Antonelli. „Jsem hrozně šťastný. Chtěl jsem vrátit Itálii zpět na špici a to se nám povedlo.“ Spokojený byl také Russell. „Kimimu moc gratuluji. První vítězství je vždy speciální a tenhle víkend jel opravdu skvěle. Moc mě těší, že stojím na pódiu i s tímto chlapem (Hamiltonem). Byl to těžký souboj. Nepovedl se nám start a jezdci Ferrari se přes nás dostali. Nakonec jsme ale dosáhli na double a to je maximum, co jsme si mohli přát,“ řekl Russell.
Do závodu neodstartovali jezdci McLarenu, kteří měli technické potíže. Obhájce titulu Lando Norris nedostal šanci vylepšit páté místo z úvodní Velké ceny Austrálie. Jeho týmový kolega Oscar Piastri vynechal i druhý závod v sezoně – před týdnem v Melbourne při cestě na start havaroval.
Druhý závod sezony zahájilo 18 z 22 vozů. Vedle Norrise a Piastriho chyběli na startu také Alexander Albon z Williamsu a Gabriel Bortoleto z Audi. Stejně jako v Austrálii měli povedený start jezdci Ferrari. Hamilton se ze třetího místa dostal před oba mercedesy do čela. V prvním kole se roztočil Isack Hadjar z Red Bullu, Verstappen se propadl o šest míst na 14. příčku.
Hamilton dlouho ve vedení nevydržel, brzy se před něj dostali zpět Antonelli i Russell. V 10. kole odstoupil Lance Stroll a na trať vyjel safety car. Toho v Mercedesu a Ferrari využili k výměně pneumatik. V čele zůstal Antonelli, za ním byli Franco Colapinto a Esteban Ocon.
Antonelli nezaváhal ani při restartu, naopak Russell o pozici přišel a dostali se před něj Hamilton i druhý pilot Ferrari Charles Leclerc. Všichni tři se probojovali i před Colapinta a Ocona, na šesté místo se posunul Verstappen.
V 25. kole se Leclerc dostal po těsném souboji s Hamiltonem na druhé místo. Oba jezdci poté bavili fanoušky řadou vzájemných soubojů. Toho využil Russell, který se v 28. kole nejprve dostal před Hamiltona a o dvě kola později i před Leclerca.
„Myslím, že tam byl i moment, kdy jsme se navzájem dotkli (s Leclercem), ale bylo to jen lehké. Byl to pouze takový polibek, takže v pohodě. O tomhle to celé je, o tvrdém závodění. Musím moc poděkovat všem ve Ferrari za to, že nás vrátili zpět do této pozice,“ uvedl Hamilton.
Ve 34. kole se srazili Colapinto s Oconem, Francouz dostal desetisekundový trest. Ze závodu odstoupil Fernando Alonso z Aston Martinu, na čelních příčkách dál pokračoval souboj Hamiltona s Leclercem. Brit se poté usadil na třetím místě.
„Moc mě to bavilo. Měli jsme skvělý start. Sice jsem nebyl schopný udržet tyhle dva kluky (Antonelliho a Russella) za sebou, ale zůstávali jsme ve hře. Byl to jeden z nejzábavnějších závodů, jaký jsem za dlouhou dobu, pokud vůbec, odjel,“ doplnil Hamilton, který navázal na sobotní třetí místo ve sprintu. V hlavním závodě se na stupně vítězů probojoval poprvé od listopadu 2024, kdy byl druhý v Las Vegas ještě jako jezdec týmu Mercedes.
Deset kol před koncem vzdal kvůli technickým potížím ze šestého místa Verstappen. Lídr Antonelli sice tři kola před cílem probrzdil a vyjel mimo trať, měl ale stále velký náskok, který udržel až do cíle.
Letos se nakonec pojede jen 22 závodů
Dubnové Velké ceny formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii se z bezpečnostních důvodů kvůli válečnému konfliktu s Íránem neuskuteční. Nebudou nahrazeny, takže sezona bude mít místo 24 jen 22 Velkých cen.
Grand Prix Bahrajnu se měla jet 12. dubna a Velká cena Saúdské Arábie o týden později. Obě země byly zasaženy íránskými střelami v odvetě za útok USA a Izraele na Írán, který začal 28. února. Kvůli útokům, které zasáhly i letiště v Bahrajnu, zrušila už na začátku března společnost Pirelli chystané testování pneumatik na okruhu v Sáchiru.
Za dva týdny se jede v Japonsku, poté budou mít týmy po zrušení dvou závodů do Velké ceny Miami pětitýdenní pauzu.
Výsledky Velké ceny Číny formule 1
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:33:15,607, 2. Russell (Brit./Mercedes) -5,515, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -25,267, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -28,894, 5. Bearman (Brit./Haas) -57,268, 6. Gasly (Fr./Alpine) -59,647.
Průběžné pořadí MS (po 2 z 22 závodů): 1. Russell 51, 2. Antonelli 47, 3. Leclerc 34, 4. Hamilton 33, 5. Bearman 17, 6. Norris (Brit./McLaren) 15.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 98, 2. Ferrari 67, 3. McLaren 18, 4. Haas 17, 5. Red Bull 12, 6. Racing Bulls 12.