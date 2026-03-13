Jezdci týmu Mercedes si podmanili kvalifikaci na sprint na Velké ceně Číny formule 1. Zvítězil Brit George Russell, který v Šanghaji porazil o 289 tisícin sekundy stájového kolegu Andreu Kimiho Antonelliho. Třetí skončil úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu.
Russell s Antonellim ovládli kvalifikaci na sprint F1 v Číně
Jezdci stříbrných šípů navázali na nejlepší časy z předchozího tréninku a potvrdili v Číně vydařený začátek sezony. Před týdnem vybojovali v úvodní Velké ceně Austrálie „double“. V Melbourne rovněž zvítězil Russell před Antonellim, třetí byl Charles Leclerc z Ferrari. Monacký pilot obsadil v kvalifikaci na sprint šesté místo. Za Russellem zaostal o více než sekundu.
Mimo čelní příčky skončili jezdci Red Bullu. Čtyřnásobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen byl stejně jako v tréninku osmý, Russell byl o 1,734 sekundy rychlejší. Verstappenův týmový kolega Francouz Isack Hadjar byl ještě o dvě příčky níže.
Závodníci a týmy se na začátku sezony sžívají s největší úpravou pravidel za poslední dekádu. Změny se dotkly pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů. Výkon motoru jde z 50 procent z pohonné jednotky a z 50 procent z baterie.
Sobotní sprint se pojede od 4:00 SEČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Číny odstartuje v neděli v 8:00.
Výsledky tréninku a kvalifikace na sprint na Velkou cenu Číny formule 1
Trénink na Velkou cenu Číny:
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:32,741, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,120, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,555, 4. Piastri (Austr./McLaren) -0,731, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,858, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -1,388.
Kvalifikace na sprint:
1. Russell 1:31,520, 2. Antonelli -0,289, 3. Norris -0,621, 4. Hamilton -0,641, 5. Piastri -0,704, 6. Leclerc -1,008.