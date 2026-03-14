Antonelli pojede z pole position jako nejmladší jezdec v historii, Russell vyhrál sprint


14. 3. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK
Russell vyhrál sprint ve Velké ceně Číny
George Russell z Mercedesu si vítězstvím ve sprintu ve Velké ceně Číny upevnil vedení v čele mistrovství světa formule 1. Osmadvacetiletý britský jezdec v Šanghaji zvítězil o 674 tisícin sekundy před Charlesem Leclercem z Ferrari. Třetí byl další pilot italské stáje Lewis Hamilton. Následnou kvalifikaci na nedělní hlavní závod vyhrál poprvé v kariéře Russellův týmový kolega Andrea Kimi Antonelli, který si zajistil pole position jako nejmladší jezdec v historii F1.

Russell navázal po týdnu na triumf z úvodní Velké ceny Austrálie. Má nyní náskok 11 bodů na Leclerca a týmového kolegu Andreu Kimiho Antonelliho, který po startu z druhého místa dojel pátý za světovým šampionem Landem Norrisem z McLarenu. Nebodoval čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který obsadil deváté místo.

„Nakonec to bylo docela zábavné. Roli hrála hodně strategie a způsob, jakým provádíte předjížděcí manévry. Není to jednoduché. Doufám, že se to hezky sledovalo. Sprinty bývají obvykle docela nudné,“ řekl před televizními kamerami Russell.

Russell s Antonellim ovládli kvalifikaci na sprint F1 v Číně

Vítěz páteční kvalifikace na sprint Russell udržel po startu vedení, ještě v prvním kole se ale před něj dostal Hamilton. Oba poté svedli několik soubojů. Teprve v šestém kole se Russell dostal před sedminásobného mistra světa natrvalo a začal si budovat náskok. O dvě kola později se před Hamiltona probojoval také Leclerc.

Potíže řešil naopak Antonelli. Italský jezdec klesl po nepovedeném startu na šestou příčku, poté dostal i desetisekundový trest za kolizi s Francouzem Isackem Hadjarem z Red Bullu.

Ve 13. kole odstavil vůz Nico Hülkenberg z Audi. Na trať musel safety car a většina jezdců to využila k výměně pneumatik. Po restartu si už Russell vedení pohlídal. V předposledním kole se na třetí místo před Norrise vrátil Hamilton.

Antonelli překonal věkový rekord Vettela

Antonelli si pak vynahradil zklamání v kvalifikaci na hlavní závod. Vyhrál ji o 222 tisícin sekundy před Russellem, třetí byl Hamilton. Rodák z Boloni ve věku 19 let a 201 dnů překonal dosavadní věkový rekord Sebastiana Vettela z roku 2008. Když tehdy německý jezdec vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Itálie, bylo mu 21 let a 72 dní.

„Bylo to docela intenzivní. Jsem moc spokojený. Obešlo se to bez chyb a už se těším na zítřejší závod,“ uvedl Antonelli.

Russell měl v úvodu závěrečné části kvalifikace technické potíže. Nakonec se stihl vrátit z garáže na závěrečný pokus a třetího Hamiltona nechal za sebou o 129 tisícin sekundy. Mezi nejlepšími opět chyběli piloti Red Bullu – Verstappen byl osmý, Hadjar devátý.

