Kvalifikaci na Velkou cenu Mexika F1 vyhrál Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Druhý byl George Russell z Mercedesu, třetí skončil Hamiltonův týmový kolega Charles Leclerc. Hamilton odstartuje do nedělního závodu z prvního místa poprvé od Velké ceny Maďarska 2023, tedy po 1197 dnech. Téměř jistý mistr světa Andrea Kimi Antonelli skončil pátý, kvůli trestu pro Maxe Verstappena ale odstartuje ze čtvrté pozice.
Nedělní Velká cena Mexika odstartuje v 21:00 našeho času.
Sedminásobný mistr světa Hamilton vybojoval první pole position v týmu Ferrari a 105. celkově, čímž vylepšil vlastní rekord. Naposledy ovládl kvalifikaci ještě v týmu Mercedes. „Je to opravdu skvělý pocit. Jsem velmi šťastný, nemám slov,“ řekl před televizními kamerami. „Byl to opravdu těžký a náročný víkend. Během něj se nám podařilo nastavit vůz, jsou ale mezi námi minimální rozdíly,“ uvedl Hamilton.
Ze čtvrté příčky odstartuje Ital Antonelli, který si může v neděli zajistit premiérový mistrovský titul a stát se nejmladším světovým šampionem F1 v historii. Dvacetiletému rodákovi z Boloni stačí dojet alespoň na deváté příčce, nebo věřit, že Russell a Hamilton nezvítězí. Před Russellem vede Antonelli o 123 bodů a před Hamiltonem o 124.
Antonelli sice skončil v kvalifikaci pátý, na čtvrtou příčku se ale posunul poté, co Max Verstappen z Red Bullu klesl o jednu příčku kvůli trestu za páteční kolizi ve druhém tréninku s Liamem Lawsonem z Racing Bulls. Čtyřnásobný mistr Verstappen nedotáhl také v závěru nadějně rozjeté kolo.
Nevydařenou kvalifikaci prožil Australan Oscar Piastri z McLarenu. Sedmý jezdec pořadí mistrovství světa se neprobojoval do závěrečné části kvalifikace a odstartuje ze 13. příčky. Japonec Rjó Hirakawa, který nahradil v Haasu Francouze Estebana Ocona, obsadil 19. místo.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Mexika formule 1
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Mexika formule 1
1. Hamilton (Brit./Ferrari) 1:16,514, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,009, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,119, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,178, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,193, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,310.
Pozn.: Verstappen klesne na startu kvůli trestu za kolizi s Liamem Lawsonem z druhého tréninku o jednu příčku.