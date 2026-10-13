Formule 1 se vrací do Afriky, závodit se bude ve Rwandě

Seriál formule 1 se v příštím desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit deset let Rwanda, přesný termín první Velké ceny zatím není znám. O dohodě s pořadateli informovali zástupci F1.
Piloti F1 naposledy na africkém kontinentu závodili v roce 1993 na okruhu Kyalami v Midrandu v Jihoafrické republice. Druhý největší kontinent měl o Grand Prix dlouhodobě zájem, prezident Rwandy o něm informoval už před dvěma lety.
„Afrika je domovem více než 100 milionů fanoušků formule 1 a tohle číslo nadále rychle roste,“ uvedl v prohlášení generální ředitel F1 Stefano Domenicali. „Přibližujeme vzrušení, energii a drama formule 1 milionům lidí, kteří dlouho čekali na návrat našeho sportu na tento kontinent,“ dodal.
Okruh, na kterém by se ve Rwandě mělo závodit, zatím není vybudován. Vzniknout by měl v blízkosti mezinárodního letiště Bugesera, zhruba čtyřicet kilometrů od metropole Kigali.