V Austinu kraloval F1 Antonelli, ale titul ještě nemá

Výhra ano, titul ne. Italský pilot formule 1 Andrea Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu USA formule 1, ale první mistrovský titul ještě nemá. Oslavy mu odložili kolega z Mercedesu George Russell, který skončil osmý, a Lewis Hamilton z Ferrari, jenž byl čtvrtý. Druhý dojel Hamiltonův týmový kolega Charles Leclerc, třetí byl Max Verstappen z Red Bullu.
Dvacetiletý Antonelli vyhrál podeváté v sezoně a navýšil vedení v šampionátu před Russelem na 123 bodů a před Hamiltonem na 124. K jistotě titulu ale potřeboval vést pět závodů před koncem ročníku o 125 bodů.
„Tenhle výsledek jsme potřebovali a celý tým si ho zasloužil. Je příjemné sledovat, že se vyplácí práce, kterou jsme věnovali při aplikování nového balíčku změn. Vyšla nám také strategie jedné zastávky v boxech,“ řekl před televizními kamerami Antonelli.
Další příležitost stát se nejmladším mistrem světa a prvním světovým šampionem z Itálie od roku 1953 bude mít rodák z Boloni příští týden v Mexiku. K jistotě titulu mu bude stačit získat alespoň dva body. „Jsme opravdu hodně blízko. Snad už se nám ten titul podaří brzy získat,“ uvedl Antonelli.
Antonelli navázal na triumf ze sobotní kvalifikace. Po startu se udržel bez větších potíží v čele a vedení navyšoval. K soubojům došlo za ním. Leclerc se nejprve dostal přes Verstappena, Nizozemec ale později jezdci Ferrari manévr oplatil a vrátil se na druhou příčku.
V pátém kole byl vyšetřovaný Russell za opuštění tratě a získání výhody. Komisaři nakonec britskému jezdci, který byl tou dobou na šestém místě, udělili pětivteřinový trest.
Verstappen zvolil strategii dvou zastávek a při té první ve 14. kole nasadil měkké pneumatiky. Za ním následovali piloti Ferrari a McLarenu. O devět kol později zajel do boxů také Russell, který si odpykal pětivteřinovou penalizaci a propadl se na desáté místo. Vzápětí zastavil u mechaniků také Antonelli.
V čele byl chvíli Verstappen, kterého ale stejně jako druhého Leclerca čekala druhá zastávka. Čtyřnásobný mistr světa z Red Bullu, který si stěžoval na technické potíže, zajel do boxů ve 31. kole. O kolo později předjel Antonelli Leclerca a vrátil se do čela. Russell se sice probojoval na osmé místo, zůstal však až do cíle zaseknutý za Oscarem Piastrim z McLarenu.
Ve 47. kole se sice Verstappen dostal před Norrise, vzápětí se ale neubránil útoku Leclerca a spadl zpět na třetí příčku. Šest kol před koncem odstavil vůz Valtteri Bottas z Cadillacu a pořadatelé zavedli režim virtuálního safety caru. Na pořadí v čele se už nic nezměnilo.
Velká cena USA, závod MS vozů formule 1 v Austinu:
Velká cena USA, závod MS vozů formule 1 v Austinu:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:35:16,650, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -13,078, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -17,485, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -18,515, 5. Norris (Brit./McLaren) -30,521, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -34,373.
Průběžné pořadí MS (po 18 z 23 závodů): 1. Antonelli 365, 2. Russell (Brit./Mercedes) 242, 3. Hamilton 241, 4. Verstappen 236, 5. Leclerc 233, 6. Norris 211.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 607, 2. Ferrari 474, 3. Red Bull 355, 4. McLaren 355, 5. Racing Bulls 102, 6. Alpine 69.