V Singapuru vládl formuli 1 Verstappen

Formu potvrdil Max Verstappen ve Velké ceně Singapuru formule 1, kterou dokázal vyhrát poprvé a byl to jeho druhý triumf v posledních dvou závodech. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 sekundy Monačana Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který zvýšil náskok v čele šampionátu už na 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Brit dnes dojel po startu z chvostu pole devátý.
Devětadvacetiletý Verstappen navázal na týden starý triumf z Velké ceny Bahrajnu v náhradním dějišti v Malajsii, dočkal se druhého vítězství v sezoně a 73. v kariéře. Stylově oslavil jubilejní 250. start v F1. V Singapuru završil úspěšný víkend, během něhož ovládl už sobotní kvalifikaci a samostatně bodovaný sprint.
„Chvíli mi to tady trvalo, ale myslím, že to byl velmi dobrý závod. Měli jsme skvělé tempo na měkkých i na středních pneumatikách, ačkoliv střední směs tu dělala všem trochu potíže. Nakonec to ale vyšlo a jsem moc rád, že jsem tady vyhrál,“ řekl před televizními kamerami Verstappen.
„Posledních pár závodů bylo opravdu pozitivních. Máme z toho radost a v týmu je velká motivace získávat další dobré výsledky. Doufám, že si do konce roku užijeme ještě trochu zábavy,“ podotkl.
Druhý Leclerc se probojoval na stupně vítězů po šesti závodech a předchozích třech čtvrtých místech. Neuspěl naopak jeho týmový kolega Lewis Hamilton, který skončil po startu z třetí příčky šestý.
Třetí Antonelli stanul na pódiu posedmé z osmi posledních závodů. Dvacetiletý rodák z Boloni by mohl premiérový mistrovský titul oslavit už za dva týdny ve Velké ceně USA. Bude mu stačit, když po víkendu v Austinu povede v šampionátu o 125 bodů.
„Opravdu? Vážně? Teď se tím ale netrapme. Zkusme prostě i příště zajet co nejlepší výsledek a dotáhnout to do konce,“ uvedl Antonelli.
Verstappen vyhrál nedělní závod stylem start–cíl. Po zhasnutí světel udržel vedení před Leclercem a Hamiltonem. Jako první odstoupil v osmém kole Brazilec Gabriel Bortoleto z Audi. Russell, startující kvůli penalizaci za výměnu pohonné jednotky z devatenáctého místa, byl tou dobou už třináctý.
V 19. kole zajel jako první z čelních příček do boxů Hamilton, který nasadil měkké pneumatiky. Později ho následovali i ostatní jezdci, Verstappen stavěl pro nové gumy ve 32. kole.
Antonelli později hlásil, že má potíže s brzdami, a také dostal varování kvůli porušování traťových limitů. Hamilton postupem času doplácel na opotřebované pneumatiky. Ve 46. kole se před něj dostal Leclerc, který předtím podruhé stavěl, a následně sedminásobného mistra světa předjeli Antonelli, Norris a v závěrečném kole také Australan Oscar Piastri z McLarenu.
Výsledky Velké ceny Singapuru v mistrovství světa formule 1:
Výsledky Velké ceny Singapuru v mistrovství světa formule 1:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:42:00,785, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -7,335, 3. Antonelli (It./Mercedes) -24,573, 4. Norris (Brit./McLaren) -40,506, 5. Piastri (Aust./McLaren) -49,644, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -53,188.
Průběžné pořadí MS (po 17 z 23 závodů): 1. Antonelli 340, 2. Russell (Brit./Mercedes) 238, 3. Hamilton 229, 4. Verstappen 221, 5. Leclerc 215, 6. Norris 201.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 578, 2. Ferrari 444, 3. McLaren 339, 4. Red Bull 332, 5. Racing Bulls 100, 6. Alpine 68.