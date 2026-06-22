Fotofejeton Davida Soeldnera: Rozpálený víkend na brněnské Grand Prix v obrazech

Velká cena silničních motocyklů 2026 na Masarykově okruhu je minulostí. A ta letošní se opět zapsala do historie. Na některé tradice totiž navázala, jiné zase porušila. Především nezvyklým červnovým termínem, který se shodou těžko předvídatelných okolností trefil do tří po sobě jdoucích supertropických dnů.
V úmorném horku tak kolabovali diváci, kterých z výše uvedených důvodů dorazilo na přírodní tribuny pod žhavým sluncem méně, než bývalo zvykem. A plné zuby toho měli na rozžhaveném asfaltu i jezdci. Chladit se preventivně museli už před startem, do cíle pak přijeli s vypětím sil psychických i fyzických. Ti nejlepší z nich si však pocity absolutního vyčerpání kompenzovali euforií z dosažených výsledků. Samozřejmě i Filip Salač, který potvrdil skvělou formu uplynulých týdnů a ve třídě Moto2 si dojel pro třetí místo.
Tím byla stvrzena, teď už můžeme říci, nová tradice – každou dekádu tohoto milénia se jeden český účastník mistrovství světa silničních motocyklů dostal až na stupně vítězů. V první dekádě Lukáš Pešek, ve druhé Jakub Kornfeil – a uplynulou neděli Salač. Shodně vždy na třetí pódiový stupínek. Nedělní závody tak kromě nesnesitelného horka provázely i silné emoce, které se podařilo od časného rána zachytit objektivem fotoaparátu. Pojďme si českou Grand Prix připomenout v obrazových, chronologicky seřazených momentkách.