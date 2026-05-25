Doufám, že se mi před Brnem podaří urvat aspoň jednou bednu, říká Salač

Jediný český závodník v seriálu mistrovství světa silničních motocyklů chce výsledky v posledních dvou závodech před GP České republiky přilákat do Brna co nejvíc fanoušků. Filip Salač, který startuje v kategorii Moto2, řekl na tiskové konferenci v Praze, že v poslední době cítí nárůst formy.
Před Brnem jej čekají ještě závody v Itálii a Maďarsku, kde chce potvrdit zlepšení. „Poslední dva závody jsme šli hodně nahoru a myslím, že to ještě nebyl výsledek, který jsme si zasloužili a na který jsme měli,“ řekl rodák z Mladé Boleslavi.
„Určitě je skvělé, že se mi teď pár závodů před Velkou cenou České republiky začíná dařit. Doufám, že se mi ještě v následujících dvou závodech podaří urvat aspoň jednou bednu, abych pozval české fanoušky do Brna ještě víc,“ dodal.
V průběžném pořadí po šesti z dvaadvaceti závodů je ve své kategorii mistrovství světa třináctý. V posledních dvou startech zajel vždy svá sezonní maxima.
V Le Mans obsadil po startu z třetího místa devátou příčku, když v předtím přerušeném závodě jezdil druhý, a v Barceloně se zlepšil na sedmé místo.
„Je to pro mě před Brnem ideální impulz. Začíná se nám dařit i v kvalifikacích, odvádíme mnohem lepší práci,“ řekl jezdec týmu OnlyFans American Racing.
Ambice svého nového týmu si pochvaluje. „Cítím, že taky chtějí vyhrávat. To jsem během kariéry v takové míře nezažil,“ uvedl Salač.
Menší problém má jen s alergií. „Abych v provozu ušetřil hodně času, přijel jsem dnes na skútru. Zapomněl jsem si ale vzít prášek, alergie mě letos chytla podruhé. Jinak jsem tady a nemám nic zlomeného, zdravotně jsem v pořádku. Některé pády byly hodně ošklivé, ale jezdit můžu,“ vzpomněl už s úsměvem na nezaviněné tvrdé pády z úvodu sezony.
Do Brna se podle svých slov moc těší. „Jede se o měsíc dřív než loni, takže bude kratší čekání. Snad vyjde počasí, aby byl ideální víkend. Ne ještě úplné vedro a my i diváci abychom nebyli mokří,“ přál si Salač.
Za svoji výhodu považuje, že po loňském startu na domácí trati už ví, do čeho jde. „Před rokem bylo při návratu do kalendáře MS velké očekávání a samotná akce byla ještě větší, než jsem si myslel. Poprvé jsem byl v Brně jediný Čech, měl jsem to všechno na zádech. Před covidem byla pozornost soustředěná na Karla Abrahama. Myslím, že jsem se s tím vypořádal a zvládl veškeré související aktivity. Doufám, že letošní ročník bude ještě lepší. Hlavně chci zajet výsledek. Budu na sebe klást větší tlak a věřím, že ho ustojím,“ řekl Salač.