Salač zajel v Katalánsku nejlepší výsledek sezony

Filip Salač obsadil ve Velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezoně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí Manuel González, jenž si upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu.
Salač po druhém nejlepším kvalifikačním výsledku sezony a startu ze sedmého místa se v prvním kole propadl na desátou pozici. „Odpich na startu nebyl úplně špatný, ale pak v prvních zatáčkách to byla docela tlačenice, propadl jsem se a možná to první kolo jsem šetřil zadní pneumatiku až moc, nechal jsem se předjet spoustou jezdců. Říkal jsem si, že závod bude dlouhý,“ řekl v rozhovoru pro Nova Sport.
Po devíti kolech ale dotáhl ztrátu na skupinu bojující o šestou příčku, posunul se na 8. místo a se soupeři pak bojoval o další posun dopředu. Po závodě litoval, že při snaze dostat se přes soupeře hodně opotřeboval přední pneumatiku. „Škoda, zasekl jsem se za nimi, nemohl jsem se přes ně dostat, možná musím být příště agresivnější. Teď mě to zpětně trošku mrzí,“ posteskl si.
Po útoku v posledním kole se ale dostal na sedmé místo, které už s přehledem udržel. „I tak, nejlepší výsledek sezony pro mne. Myslím si, že pětka byla hratelná, ale progres jde pořád nahoru, takže já jsem s výsledkem spokojený,“ dodal.
Sedmým místem si Salač o dvě pozice vylepšil dosavadní maximum, kterým bylo deváté místo z předchozí Grand Prix ve Francii.
Závod MotoGP byl poprvé přerušen po dvanáctém z 24 kol po těžkém havárii Álexe Márqueze. Španělský jezdec po kontaktu s krajanem Pedrem Acostou skončil mimo trať a upadl. Při vědomí byl převezen do nemocnice a podle médií není v ohrožení života.
Velká cena Katalánska poté byla restartována na 13 kol, ale hned v první zatáčce po kolizi spadli Italové Luca Marini s Francescem Bagnaiou a Francouz Johann Zarco, který sice vyvázl bez zlomenin, ale kvůli bolestem v levé noze byl převezen do nemocnice.
Po druhém restartu byl nejrychlejší Di Giannantonio a v MotoGP uspěl poprvé od premiérového triumfu před třemi lety v Kataru. V průběžném pořadí se posunul na třetí místo se ziskem 116 bodů.
V čele mistrovství světa po šesti z 22 závodů je jeho krajan Marco Bezzecchi (140), který dnes skončil pátý. Na druhé příčce je Jorge Martín ze Španělska (127), jenž po pádu dojel na 18. pozici.