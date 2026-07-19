Antonelli slaví šestý triumf v sezoně, v Belgii si upevnil vedení v MS

Italský pilot Andrea Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu Belgie formule 1 a po šestém vítězství v sezoně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. Devatenáctiletý jezdec Mercedesu porazil na trati ve Spa-Francorchamps o 1,952 sekundy Monačana Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
Antonelli vybojoval šesté vítězství v kariéře a využil odstoupení týmového kolegy George Russella, který v úvodním kole doplatil na kolizi s Lewisem Hamiltonem. Russell na lídra nyní ztrácí 50 bodů a přišel o druhé místo, po desátém závodě sezony vede Antonelli o 45 bodů před Hamiltonem.
Rodák z Boloni zvítězil po třech závodech a poosmé v sezoně vybojoval stupně vítězů. Leclerc, který těžil v průběhu závodu z režimu virtuálního safety caru, se dostal na pódiu podruhé za sebou, před dvěma týdny triumfoval v Británii. Jeho týmový kolega Hamilton skončil v Belgii čtvrtý.
„Je skvělé být po těch pár složitých závodech zase na nejvyšším stupni,“ řekl před televizními kamerami Antonelli. „Byl to tvrdě vybojovaný závod. Přišel jsem o první příčku kvůli virtuálnímu safety caru, ale pak jsme se vrátili zpět. Bylo to náročné, protože Charles byl velmi rychlý a museli jsme na to reagovat,“ uvedl.
Start přinesl řadu dramatických okamžiků. Vítěz kvalifikace Antonelli nejprve neudržel vedení před Verstappenem, poté se ale do čela vrátil. Za nimi došlo ke kolizi mezi Russellem a Hamiltonem, po níž jezdec Mercedesu skončil ve štěrku a odstoupil. Ještě před vyjetím zpomalovacího vozu se na druhé místo dostal Leclerc.
„Nejprve mě totálně pohltili na rovince, kdy jsem před pátou zatáčkou ztratil asi tři pozice. Ta nehoda byla závodní incident. Možná jsem tam mohl jít trochu jinak, možná mohl (Hamilton) víc brzdit. Vůbec k tomu nemuselo dojít, kdybych měl předtím na té rovince rychlost. Jsem velmi zklamaný,“ uvedl Russell.
Po restartu udržel Antonelli vedení, zatímco Leclerc se neubránil před Verstappenem. V osmém kole zaútočil na monackého jezdce i Oscar Piastri z McLarenu. Po střetu Australanovi odletěla bočnice předního křídla. Leclerc zůstal na třetí příčce a pokračoval bez trestu, na rozdíl od Hamiltona, který předtím dostal za incident s Russellem pětisekundovou penalizaci.
V 18. kole zastavil v boxech Verstappen a organizátoři vzápětí zavedli režim virtuálního safety caru. Pro nové gumy tak zajel i Antonelli.
Důležitý moment nastal o dvě kola později, kdy se situace s virtuálním safety carem opakovala a tentokrát toho využili piloti Ferrari. Na zastávce při zpomalení závodu vydělal Leclerc, který se vrátil na trať před Verstappena i Antonelliho. Měl před sebou jen Landa Norrise, který ale do té doby nestavěl a o vedení později přišel. Hamilton naopak po přezutí srazil mechanika, který mu chtěl změnit nastavení předního křídla. Brit byl za incident vyšetřován.
Před Norrise se v 26. kole dostal i Antonelli a začal postupně Leclercův náskok v čele stahovat. O osm kol později se devatenáctiletý Ital na soupeře dotáhl a bez větších potíží ho předjel. Leclerc se sice nevzdal a dál se Antonelliho držel, ten ho ale k žádnému útoku nepustil. Pět kol před koncem si ještě polepšil Hamilton, který se posunul na čtvrté místo před Piastriho.
„Věřil jsem až do konce, že to můžu vyhrát. Měli jsme trochu štěstí s virtuálním safety carem, který přišel v pravý čas, ale naše tempo bylo relativně silné. Cítil jsem se dobře. Pořád je co zlepšovat, ale myslím, že jsme zase udělali krok dopředu,“ doplnil Leclerc.
Mistrovství světa F1 bude pokračovat příští týden Velkou cenou Maďarska.
Velká cena Belgie F1 ve Spa-Francorchamps:
Velká cena Belgie F1 ve Spa-Francorchamps:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:24:42,479, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -1,952, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -11,586, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -17,245, 5. Piastri (Austr./McLaren) -18,988, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -23,307.
Průběžné pořadí MS (po 10 z 22 závodů): 1. Antonelli 204, 2. Hamilton 159, 3. Russell (Brit./Mercedes) 154, 4. Leclerc 126, 5. Norris (Brit./McLaren) 103, 6. Piastri 92.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 358, 2. Ferrari 285, 3. McLaren 195, 4. Red Bull Racing 151, 5. Alpine 61, 6. Racing Bulls 61.