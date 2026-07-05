Leclerc vyhrál Velkou cenu Británie. Lídr šampionátu Antonelli nebodoval

Charles Leclerc z Ferrari zvítězil ve Velké ceně Británie. Triumf mu nesebral ani safety car, za kterým se závod se nakonec dojel. Leclerc si připsal první výhru od října 2024, kdy se radoval na okruhu v Austinu. Na druhém místě dokončil pilot Mercedesu George Russel, třetí byl Lewis Hamilton z Ferrari. Oba snížili náskok na lídra šampionátu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, který kvůli technickým problémům obsadil až 16. příčku.
Na vítězství mohl dlouho pomýšlet lídr průběžného pořadí Kimi Antonelli z Mercedesu, ale kvůli technickým problémům a pětisekundové penalizaci za porušení traťových limitů obsadil až šestnácté místo.
V průběžném pořadí je Antonelli stále první, ale druhý Russell snížil ztrátu na 25 bodů. Sedminásobný mistr světa Hamilton na třetí příčce zaostává o 32 bodů. Leclerc se díky vítězství posunul na čtvrté místo, jeho ztráta už však činí 71 bodů.
Antonelli odstartoval z pole position, ale okamžitě se před něj dostali Leclerc i Hamilton. Britský pilot však ulil start a při zastávce v boxech si proto musel odpykat pětisekundový trest.
Ještě před tím však Hamiltona předjel Antonelli a pilot Mercedesu byl ve skvělé pozici pro útok na vedoucího Leclerca, ale krátce po zastávce v boxech ve 36. kole ho zastavily technické problémy.
„Kouzlo, které se mě tady doteď drželo, zmizelo. Navíc mi hrozí trest za ignorování žlutých vlajek, vůbec jsem je neviděl. Takže ulitý start, žluté vlajky... Co se mohlo pokazit, to se pokazilo,“ uvedl Hamilton.
Ve 42. kole kvůli potížím se zavěšením předních kol proto opět zajel k mechanikům, ale o dvě kola později byl Antonelli znovu v boxech. Navíc kvůli špatně ovladatelnému vozu porušil traťové limity a dostal trest, který ho připravil o devátou příčku.
Ve 48. kole havaroval čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a na trať vyjel safety car. Leclerc s Hamiltonem zamířili do boxů pro nové gumy, Russell však zůstal na trati a dostal se díky tomu mezi jezdce Ferrari, protože za safety carem se poté odjela všechna čtyři zbývající kola.
„Je to neuvěřitelný pocit. Konec závodu nebyl zrovna z říše snů, ale vyhrát po tak náročném období je super,“ řekl Leclerc. „Mám obrovskou radost a doufám, že se teď povezu na vlně,“ dodal.
Výsledky Velké ceny Británie formule 1
Výsledky Velké ceny Británie formule 1
1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:27:11,335, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,427, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,772, 4. Norris (Brit./McLaren) -1,149, 5. Hadjar (Fr./Red Bull) -1,598, 6. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -2,023.
Průběžné pořadí MS (po 9 z 22 závodů): 1. Antonelli (It./Mercedes) 179, 2. Russell 154, 3. Hamilton 147, 4. Leclerc 108, 5. Norris 97, 6. Piastri (Austr./McLaren) 82.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 333, 2. Ferrari 255, 3. McLaren 179, 4. Red Bull Racing 128, 5. Alpine 60, 6. Racing Bulls 59.