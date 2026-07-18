Kvalifikaci v Belgii vyhrál lídr šampionátu Antonelli před Verstappenem

Kvalifikaci na Velkou cenu formule 1 v Belgii vyhrál lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Devatenáctiletý Ital porazil na trati ve Spa-Francorchamps o 317 tisícin sekundy Nizozemce Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí byl úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu, který však kvůli trestu za nasazení nové elektroniky pohonné jednotky odstartuje z 12. místa.
Antonelli vybojoval šestou pole position v sezoně i kariéře. Z první příčky odstartoval také před dvěma týdny v Británii, kde ale skončil i vinou technických potíží až patnáctý. Rodák z Boloni zaútočí v nedělním závodě na šesté vítězství v sezoně. Jezdci Mercedesu ovládli i desátou letošní kvalifikaci.
„Je skvělé být na pole position. Nebylo to úplně jednoduché, podmínky na trati se hodně měnily. Každým kolem jsme se ale zlepšovali,“ řekl před televizními kamerami Antonelli. „Poslední kolo bylo dobré. Hodně jsem se zlepšil hlavně ve druhém sektoru. Ještě se sice dalo někde získat, ale jsem spokojený. V neděli nás čeká úplně jiný den a tím, že vedle mě startuje Max, bude důležité dobře odstartovat a být v páté zatáčce vepředu,“ uvedl Antonelli.
Druhému Verstappenovi nepomohla ani asistence týmového kolegy Isacka Hadjara, který se mu snažil pomoci tzv. vzduchovým pytlem. Čtyřnásobný mistr světa Verstappen tak na první letošní pole position dál čeká.
„Pomoc od Isacka mi určitě prospěla. Jinak bych tady nestál a byl bych třeba šestý nebo tak,“ řekl Verstappen. „V závodě se budu určitě hodně dívat do zrcátek kolem sebe, ale alespoň teď jsme získali dobrý výsledek. Auto bylo celý víkend slušné. Samozřejmě nejsme na úrovni Kimiho, ale jsme rádi, že jsme v první řadě a jak jsme to zvládli jako tým,“ podotkl Verstappen.
Třetí byl Norris, který však v neděli z druhé řady neodstartuje. Šestadvacetiletý Brit obdržel již v pátek penalizaci deseti míst kvůli dalšímu nasazení nové elektroniky pohonné jednotky nad rámec povolených tří. Poté, co trest za výměnu komponentů dostal také dnes desátý Hadjar, odstartuje Norris z 12. místa.
„Žádné změny jsme nedělali, na téhle trati jsme prostě jen o něco rychlejší. Je hezké tady stát, ale zároveň není příjemné, že před závodem klesnu o deset míst. Je to škoda, protože by bylo fajn s těmito kluky trochu zabojovat. Dělali jsme ale, co se dalo,“ uvedl Norris.
Na třetí příčku se posune další pilot „Stříbrných šípů“ a druhý jezdec průběžného pořadí šampionátu Brit George Russell, který ztrácí na Antonelliho 25 bodů. Za Russellem dnes dojeli jezdci Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.
Nedělní hlavní závod odstartuje v Belgii v 15:00.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Belgie, formule 1 ve Spa-Francorchamps:
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Belgie, formule 1 ve Spa-Francorchamps:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:44,361, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,317, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,440, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,508, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,532, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,534.
Pozn.: Norris klesne kvůli penalizaci za nasazení nové elektroniky pohonné jednotky o 10 míst.