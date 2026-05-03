Antonelli si podmanil i Miami a potřetí v řadě triumfoval

Andrea Kimi Antonelli pokračuje ve své letošní dominanci. Na nejrychlejší jízdu z kvalifikace italský pilot z Mercedesu navázal i v nedělním hlavním závodě, v němž si připsal třetí triumf v řadě, čímž si zároveň upevnil vedení v čele šampionátu. Druhý skončil se ztrátou 3,264 sekundy Brit Lando Norris z McLarenu, třetí dojel Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri.
Devatenáctiletý Antonelli vyhrál třetí ze čtyř závodů v sezoně a navázal na triumfy z Japonska a Číny. Vybojoval třetí triumf v kariéře a stal se také prvním jezdcem v Miami, který zvítězil po startu z pole position. Tým Mercedes si připsal čtvrtou výhru v tomto ročníku F1.
Antonelli navýšil vedení v šampionátu na 20 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který dojel čtvrtý. Ital se stal také prvním jezdcem v historii, který vyhrál své první tři závody z pole position.
„Tohle je jen začátek. Stále je před námi ještě dlouhá cesta. Pracujeme velmi tvrdě a tým odvádí neuvěřitelnou práci. Bez nich bych tu nebyl, takže jim moc děkuji, stejně jako děkuji mé rodině. Užiju si to a pak se vrátím do práce, protože nás čeká závod v Kanadě,“ řekl Antonelli.
Druhý Norris navázal na zlepšenou formu McLarenu. Úřadující mistr světa, který vyhrál sobotní sprint, si oproti startu polepšil o dvě místa. V pořadí šampionátu se posunul na čtvrtou příčku s 51 body. Na Antonelliho ztrácí 49 bodů. Piastri v neděli skončil třetí po startu ze sedmého místa.
„Mám smíšené pocity. Měli jsme stavět v boxech první. Kimi ale odvedl dobrou práci a odjel dobrý závod. Musíme být šťastní, ale mrzí mě, že jsem dnes přišel o vítězství. Myslím, že jsme ho mohli v Miami získat. I tak to ale byl pozitivní víkend. Některé věci se zlepšily, jiné zůstaly stejné. Dnes to bylo o tom, kdo udělá méně chyb a komu to vše zapadne dohromady,“ uvedl Norris.
Závod začal kvůli nepříznivé předpovědi počasí o tři hodiny dříve. Místo původních 22:00 SELČ odstartoval v 19:00. Úvod přinesl řadu dramatických situací. Vítěz kvalifikace Antonelli se po horším startu propadl, druhý Max Verstappen klesl po smyku až na desátou příčku. Do čela se dostal Charles Leclerc z Ferrari, Antonelliho později předjel i Norris.
V šestém kole nejprve skončil v bariéře Isack Hadjar z Red Bullu a v kokpitu se rozčiloval. Brzy nato havarovali také Pierre Gasly a Liam Lawson. Gasly při kolizi letěl s monopostem vzhůru nohama, z incidentu vyvázl v pořádku. Na trať vyjel safety car a Verstappen se po zastávce v boxech propadl na 16. místo.
Po restartu vystřídal ve 13. kole Leclerca v čele Norris, Monačan poté neudržel ani druhou příčku před Antonellim. Verstappen se naopak posouval vpřed. V 21. kole jel do boxů Russell. O kolo později následoval Leclerc, Monačan ale doplatil i na pomalejší zastávku a příčku před Russellem neudržel. Po dalších zastávkách v boxech se do čela dostal Verstappen, ve vedení byl však jen chvíli, než ho předjeli Antonelli a Norris.
Do boje o stupně vítězů se vrátil Leclerc: nejprve překonal Russella a ve 47. kole také Verstappena. Monacký pilot ale v dramatickém závěru stupně vítězů neudržel. Nejprve se před něj v posledním kole dostal Piastri a poté, co Leclerc poškodil po smyku vůz, šli před něj v závěru i Russell a Verstappen. Na cílové rovince ho tak bývalý tenista a vítěz 22 grandslamových titulů Rafael Nadal odmával na šestém místě.
Mistrovství světa bude pokračovat za tři týdny Velkou cenou Kanady.