Odešel Zanardi, pilot formule 1 i paralympijský vítěz v cyklistice

Závodil ve formuli 1 a čtyřikrát získal zlaté medaile na paralympijských hrách v cyklistice. Ve věku 59 let zemřel bývalý italský pilot F1 a čtyřnásobný paralympijský vítěz v cyklistice Alex Zanardi. Informovala o tom jeho rodina.
„S hlubokým zármutkem musíme oznámit, že v pátek večer nečekaně odešel Alessandro Zanardi. Odešel pokojně obklopen láskou rodiny a přátel,“ citovala prohlášení agentura Reuters.
Zanardi ve formuli 1 závodil v letech 1991 až 1994 a poté ještě v roce 1999. V barvách stájí Jordan, Minardi, Lotus a Williams zasáhl do 44 Velkých cen a získal jeden bod.
Poté se přesunul do série CART a v roce 2001 při havárii přišel o obě nohy nad koleny. Následně závodil v sérii cestovních vozů a věnoval se paracyklistice, v níž mimo jiné získal čtyři zlaté paralympijské medaile.
Další vážnou nehodu měl Zanardi před šesti lety, kdy ho při závodě na handbiku v Pienze srazil nákladní automobil. Kvůli vážným zraněním hlavy se podrobil minimálně pěti operacím a strávil rok a půl v nemocnici.
Představitelé Italského olympijského výboru vyzvali ke vzpomínce na Zanardiho a minutě ticha na všech sportovních akcích v zemi během víkendu.
Šéf formule 1 Stefano Domenicali označil svého krajana za neskutečně inspirativní osobnost. „Čelil výzvám, které by zastavily kohokoli, ale on se pořád díval vpřed, pořád s úsměvem a tvrdohlavým odhodláním, které nás všechny inspirovalo,“ uvedl.
Na Zanardiho vzpomínala i Mezinárodní automobilová federace (FIA). „Jeho závodní kariéra a cesta od nehody, která mu změnila život, až k paralympijskému zlatu z něj udělaly jednoho z nejobdivovanějších sportovců a symbol odvahy a odhodlání,“ napsala na síti X. V podobném duchu kondolovali také zástupci Mezinárodního paralympijského výboru.