Sprint formule 1 v Miami ovládly McLareny s Norrisem a Piastrim, kvalifikaci Antonelli

Jezdci týmu McLaren ovládli sprint Velké ceny Miami formule 1. Zvítězil obhájce titulu mistra světa Brit Lando Norris o 3,766 sekundy před Australanem Oscarem Piastrim. Třetí dojel monacký pilot Charles Leclerc z Ferrari. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu následně nezaváhal v kvalifikaci, kterou ovládl před Maxem Verstappenem z Red Bullu a Leclercem.
Šestadvacetiletý Norris vyhrál stylem start–cíl. Udržel vedení po vítězství v páteční kvalifikaci a ve sprintu v Miami obhájil loňský triumf. V průběžném pořadí šampionátu mu patří dál páté místo. Od čtvrtého Lewise Hamiltona z Ferrari, který dnes skončil sedmý, ho dělí deset bodů.
O rok mladší Piastri si oproti startu polepšil o jednu příčku. Před Leclercem dojel s náskokem necelých tří sekund. Sprint naopak nevyšel lídrovi šampionátu Italovi Andreovi Kimimu Antonellimu, který skončil po startu z druhé příčky šestý. Pořadí mistrovství světa vede o sedm bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, který v sobotu dojel čtvrtý.
Před startem sprintu drželi jezdci minutu ticha za bývalého jezdce Alexe Zanardiho, který zemřel ve věku 59 let. Zkrácený závod vynechali kvůli technickým potížím Nico Hülkenberg z Audi a Arvid Lindblad z Racing Bulls.
Norris udržel po startu vedení, před Antonelliho se dostali Piastri a Leclerc. Pořadí v čele se nezměnilo až do cíle. Antonelli sice projel cílem jako čtvrtý, kvůli opakovanému překročení traťových limitů ale dostal pětisekundovou penalizaci a propadl se.
Antonelli si částečně vynahradil zklamání v následné kvalifikaci na hlavní závod, kterou vyhrál s náskokem 166 tisícin sekundy před Verstappenem. Vybojoval třetí pole position za sebou a třetí v kariéře. V závodě zaútočí na třetí vítězství za sebou. Jeho týmový kolega Russell byl pátý. Vítěz sprintu Norris byl čtvrtý.