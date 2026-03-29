Antonelli opět triumfoval a stal se historicky nejmladším lídrem F1

Teprve devatenáctiletý jezdec Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu potvrdil, že mu asijské tratě sedí. Tentokrát si podmanil Velkou cenu Japonska a posunul se tak do čela průběžného pořadí mistrovství světa F1. Na trati v Suzuce porazil o více než 13 setin Australana Oscara Piastriho z McLarenu, třetí dojel Charles Leclerc z Ferrari.
Antonelli zaznamenal druhé vítězství v F1 a navázal na dva týdny starý triumf z Číny. Přestože se po startu z pole position propadl na šestou příčku, pomohla mu později ideálně načasovaná výměna pneumatik po vyjetí safety caru. V čele šampionátu vystřídal týmového kolegu Brita George Russella, který skončil čtvrtý. Vede před ním o devět bodů.
Antonelli se stal nejmladším lídrem šampionátu ve věku 19 let a 216 dnů. Výrazně tak překonal dosavadní rekord Brita Lewise Hamiltona, kterému se podařilo dostat do čela mistrovství světa v roce 2007 ve věku 22 let a 126 dnů.
„Je to krásný pocit. Je příliš brzy myslet na titul, ale jsme na dobré cestě,“ řekl před televizními kamerami Antonelli. „Měl jsem dnes také štěstí na safety car. Naše tempo však poté bylo neuvěřitelné. Odjel jsem opravdu dobrou druhou část. Cítil jsem se v autě velmi dobře a jsem spokojený,“ uvedl Antonelli.
Druhý Piastri dokončil závod poprvé v sezoně. V Číně neodstartoval kvůli technickým potížím, v úvodní Grand Prix Austrálie havaroval cestou na rošt. „Bylo by zajímavé sledovat, co by se stalo bez safety caru. Ale abychom byli v této fázi sezony zklamaní z druhého místa, není vůbec špatné,“ řekl Piastri.
Vedoucí muži přitom zaspali start
Mladý jezdec Mercedesu však neměl do závodu, který začal o deset minut později kvůli opravě svodidel po havárii z předchozího podniku série Porsche, ideální start. Po zhasnutí světel se propadl z prvního na šesté místo, klesl i Russell z druhého na čtvrté. Do čela se dostal Piastri, druhý byl Leclerc a třetí mistr světa Lando Norris.
Piastri si brzy vypracoval náskok 1,8 sekundy. Russell se následně vrátil na druhé místo a v osmém kole zaútočil i na Piastriho, ten mu však manévr vrátil a vedení udržel. Vpřed se postupně posouval také Antonelli.
V 17. kole zajel do boxů Norris, o dvě kola později ho následoval Piastri. Do čela se dostali jezdci Mercedesu. Russell zajel pro nové gumy ve 22. kole, sotva se ale vrátil na trať, havaroval Oliver Bearman a na trať jel safety car. Zatímco britský pilot Haasu kulhal z tratě, zpomaleného závodu využil Antonelli, který se i po výměně gum udržel v čele před Piastrim a Russellem.
„Ollie uvedl, že je v pořádku a nemá po nehodě nic zlomeného,“ uvedl k Bearmanovi na sociální síti X tým Haas. Britský jezdec měl jen pohmožděné pravé koleno, při nárazu absolvoval údajně přetížení 50G.
Antonelli udržel po restartu vedení, naopak před Russella se dostal Hamilton a později i Leclerc. Monačan dvanáct kol před koncem zaútočil v souboji týmových kolegů i na Hamiltona a vystřídal ho na třetím místě. Boj o stupně vítězů nevzdal ani Russell, který se dostal na čtvrtou příčku před Hamiltona a tři kola před koncem zaútočil i na Leclerca. Ten ho ale později předjel zpět a třetí místo udržel až do cíle.
Zklamaný byl také čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který skončil po startu z 11. místa osmý. „Nemyslím si, že to bylo dobré. V závodě jsem odjel to nejlepší, ale i tak jsem měl v autě stejný pocit jako v kvalifikaci. Musíme tvrdě pracovat na tom, abychom pochopili, kde máme problémy, a zlepšili se,“ podotkl Nizozemec.
Mistrovství světa F1 čeká nyní měsíční pauza. Po zrušení Velké ceny Bahrajnu a Saúdské Arábie kvůli konfliktu na Blízkém východě se pojede až Velká cena Miami, která je na programu 3. května.