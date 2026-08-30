Lukeš je mistrem světa v moderním pětiboji

Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil čtyřiadvacetiletý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Svým triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002.
V emotivním rozhovoru po závodě Lukeš věnoval titul svému otci. „Tohle je hlavně pro něj, protože on je pro mě největší hrdina. Je to ten opravdový mistr a jsem hrozně rád, že jsem mu tímhle udělal radost. Děkuju všem a taky je to pro mámu,“ pohlédl se slzami v očích k nebi na památku zesnulé matky.
Lukeš, jenž letos obsadil dvě druhá místa v závodech Světového poháru, se v neděli ve městě Kuej-jang postupně posouval pořadím vzhůru. Po šermu byl v osmnáctičlenném finále čtrnáctý. „Šerm jsem totálně projel, ale pak už jsem byl ve svém tunelu,“ líčil Lukeš. Po překážkovém běhu jedenáctý a čtvrtý nejlepší výkon v plavání ho posunul na šestou pozici.
„Překážky byly bez chyby a plavání taky přesně, jak jsem potřeboval,“ pochvaloval si Lukeš. „Bylo fajn, že jsem plaval ve druhé rozplavbě, takže jsem potom měl čas se rozběhat.“
V závěrečném běhu kombinovaném se střelbou svůj výkon korunoval. Na poslední pátou střelbu dorazil společně s dvěma soupeři, ze střeleckého stavu už vybíhal první a ve zbývajících stovkách metrů náskok ještě zvýšil. „Běh hodně bolel, ale bylo to asi celkem rychlé,“ vykládal Lukeš. „V posledním kole jsem nevěřil, že se to děje. Krok za krokem jsem se přibližoval, doběhl jsem do cíle a teď se někde vznáším,“ vyprávěl po triumfu.
Ziskem 1586 bodů zvítězil Lukeš o pět bodů před Rusem Jegorem Gromadským, třetí byl Korejec So Čchang-wan.
Lukešovo zlato znamená, že česká výprava odjíždí s medailí už z pátého mistrovství světa v řadě, série začala na šampionátu v Alexandrii 2022.
Výsledky mistrovství světa v moderním pětiboji
Výsledky mistrovství světa v moderním pětiboji
Muži: 1. Lukeš (ČR) 1586, 2. Gromadskij (Rus.) 1581, 3. So Čchang-wan (Korea) 1576, ...30. Tůma, 34. Grycz vyřazeni v semifinále, 48. Toman (všichni ČR) vyřazen v kvalifikaci.
Ženy: 1. Guziová (Maď.) 1485, 2. Chalílová (Eg.) 1474, 3. Brysonová (Brit.) 1464, ...22. Hlaváčková, 26. Křenková (obě ČR) vyřazeny v semifinále.