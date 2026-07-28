Česko má první štafetové zlato z juniorského MS. Získali jej mladíci Štegmann a Vorlíček

Matyáš Štegmann a Dan Vorlíček vyhráli na juniorském MS moderních pětibojařů štafetový závod. Zlato vybojovali jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu.
Závod začali čeští pětibojaři šestým místem v šermu. Poté ovládli překážkovou disciplínu a dostali se do čela. Vedení udrželi díky třetímu času v plavání a do závěrečného běhu se střelbou vyráželi s náskokem 21 sekund na ukrajinskou štafetu.
„Já jsem se na tu Danovu poslední střelbu nemohl koukat, protože jsem byl daleko nervóznější než on. Oči jsem otevřel až ve chvíli, kdy vyběhl z poslední střelecké položky,“ popsal s úsměvem Štegmann finiš.
Čeští junioři nasbírali 1483 bodů. O 15 bodů méně měli stříbrní Ukrajinci Oleh Rybak a Danylo Syč, třetí skončili Florent Schoen a Etienne Clergeau z Francie.
V závodě juniorek hájily české barvy Kateřina Váňová s Danielou Veselou a obsadily šesté místo. Ve středu šampionát uzavřou smíšené štafety.