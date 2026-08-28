Moderní pětibojař Lukeš nebude chybět ve finále mistrovství světa

Až do finále se na MS dostal moderní pětibojař Matěj Lukeš. Obhájce bronzové medaile v Kuej-jangu ovládl semifinálovou skupinu A. Další Češi mezi nejlepší neprošli. Matouš Tůma byl patnáctý ve skupině A, ve skupině B obsadil Marek Grycz 17. místo.
Čtyřiadvacetiletý Lukeš po druhém místě v šermu, pátém čase na překážkové dráze a třetím v plavání postup bezpečně kontroloval. První muž světového žebříčku zvítězil v závěrečném běhu se střelbou o dvě vteřiny před Egypťanem Muhamadem Aškarem. Tůma za postupem zaostal o 21 sekund.
„Šlapalo to snad ani ne podle plánu,“ řekl s úsměvem Lukeš v tiskové zprávě svazu. Dnes začal skvěle, až ve finále šermu prohrál s Francouzem Leem Boriesem. „Nepředstavoval jsem si, že bych mohl být ve finále šermu a skoro ho vyhrát. Občas se to takhle zadaří a jsem rád, že to vyšlo právě na mistrovství světa,“ pochvaloval si.
Další části absolvoval spíš na jistotu. „Na překážkách jsem neriskoval a i na plavání jsem si nechal velkou rezervu. I když střelba byla dneska špatná, měl jsem tak velkou rezervu, že to bylo dost na pohodu. Běželo se mi hezky a ušetřil jsem hodně sil,“ dodal.
Skupinu B vyhrál obhájce titulu Mutáz Muhamad z Egypta, přestože byl po šermířské části poslední a do závěrečné disciplíny odstartoval až jako desátý. Grycze dělilo od postupu 77 bodů.
V sobotu čeká semifinále Lucii Hlaváčkovou a Karolínu Křenkovou. O medaile budou obě kategorie bojovat v neděli.