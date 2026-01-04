Lyžování a snowboarding

Nedělní program prvního sportovního víkendu roku pokračuje v Kranjské Goře slalomem žen, kde do druhého kola nepostoupila Martina Dubovská. Johannes Hösflot Klaebo popáté ovládl závod Tour de Ski. Poslední etapa čeká i na běžkařky. Ve Winterbergu závodí bobisté. Roman Koudelka útočí na nejlepší umístění sezony na Turné čtyř můstků.

Světový pohár bobistů ve Winterbergu

Druhé kolo dvojbobu žen

Dubovská zajela až 43. čas a na postup do druhého kola ztratila necelou sekundu. Do něj vstoupí nejlépe opět švýcarská lyžařka Camille Rastová, která v sobotu oslavila premiérový triumf v obřím slalomu. Vítězka všech dosavadních slalomů Mikaela Shiffrinová na ni ze druhého místa ztrácí jen 10 setin sekundy. Druhé kolo startuje od 12:10 na ČT sport a ČT sport Plus.

1 minuta
Jízda Martiny Dubovské ve slalomu v Kranjské Goře
Zdroj: ČT sport

Dubovskou v létě trápily problémy se zády a ve Slovinsku tak absolvovala teprve třetí závod.Za vedoucí Rastovou zaostala o 4,35 vteřiny a neprošla do druhé části stejně jako v Levi ve Finsku, v rakouském Semmeringu před týdnem Dubovská první kolo nedokončila.

Klaebo popáté ovládl Tour de Ski

Klaebo již popáté vyhrál v celkovém pořadí na Tour de Ski. Etapový závod tradičně zakončil výjezd na sjezdovku. V něm nejlepší běžkař současnosti s přehledem kontroloval svůj náskok, který získal v předchozím průběhu závodu. Na triumf mu tak stačilo dojet do cíle na dvanáctém místě s odstupem 58,9 sekundy na vítězného Nora Mattise Stenshagena.

Ten dlouho bojoval o etapovou výhru s Francouzem Julesem Lapierrem. Do závěru si nechal více sil, a nakonec soupeře nechal za sebou o necelých sedm sekund. Navíc celkově poskočil na druhé místo za Klaebem. Třetí skončil další Nor Emil Iversen. Michal Novák dokončil na 23. místě. a celkově o čtyři příčky níže. Jiří Tuž vyjel na sjezdovku na 65. pozici.

3 minuty
Dojezd poslední etapy Tour de Ski
Zdroj: ČT sport

Turné pokračuje bez Ludvika

Po neúspěšné kvalifikaci na nedělní závod v Innsbrucku odstoupil z Turné čtyř můstků olympijský vítěz Marius Lindvik. Norský reprezentant, který si po minulé sezoně odpykal tříměsíční distanc za skandál s kombinézami při loňském mistrovství světa v Trondheimu, se v sobotu nevešel mezi padesátku postupujících a se ztrátou 0,7 bodu obsadil 51. místo.

„Je to tak špatné, až je to trapné,“ citoval norský list Dagbladet olympijského šampiona z Pekingu, kde na minulých hrách triumfoval na velkém můstku. „Nemám pro to vysvětlení, je to k vzteku,“ litoval Lindvik, který se teď podle informací svazu bude připravovat v Lillehammeru a vynechá závěrečný závod Turné v Bischofshofenu.

Lindvik, kterému vloni po aféře norského týmu s nedovoleným upravováním závodních kombinéz zůstal předtím vybojovaný titul mistra světa na malém můstku, na Turné obsadil 23. místo v Oberstdorfu a 22. v Garmisch-Partenkirchenu. Od kontroverze na domácím MS se mu nedaří jako dřív. Sice v této sezoně vyhrál kvalifikaci v Klingenthalu, ale v závodech obsadil sedmadvacetiletý Nor nejlépe desáté místo v listopadu na středním můstku ve Falunu. Na Turné nezáří ani jeho krajané, po dvou závodech je nejvýše dvanáctý Kristoffer Eriksen Sundal.

3 minuty
Pád dvojbobu Patrície Tajcnárové ve Winterbergu
Zdroj: ČT sport

Dvojbob Tajcnárové havaroval a skončil poslední

I přes dobře rozjetý závod se nakonec Patrácia Tajcnárová a Isabela Indruchová do druhého kola dvojbobu Světového poháru ve Winterbergu nepodívají. Česká dvojice po havárii závod dokončila na posledním místě. Nejlepší jízdu zajely Němky Lisa Buckwitzová s Kirou Lipperheideovou.

