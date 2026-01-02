Boby a skeleton

Počasí ve Winterbergu se ke skeletonistům obrátilo zády


2. 1. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, IBSF
1 minuta
Počasí ovlivňuje Světový pohár skeletonistů ve Winterbergu
Zdroj: ČT sport

Nepřízeň počasí zkomplikovala závody Světového poháru skeletonistů ve Winterbergu. Soutěž mužů byla po prvním kole kvůli velkému množství sněhu v ledovém korytu přerušena, závod smíšených dvojic naplánovaný na 18:00 byl zrušen. Závod žen začal s hodinovým zpožděním, Anna Fernstädtová je po prvním kole šestá. Druhé kolo začíná v 15:45.

Vytrvalé sněžení v německém středisku závod skeletonistů výrazně poznamenalo. Lídr průběžného pořadí SP Matt Weston, jenž z dosavadních čtyř závodů tři vyhrál a jednou byl druhý, už v polovině trati výrazně zaostával a nakonec zaznamenal až osmý čas. Nejrychlejší byl překvapivě Rakušan Alexander Schlintner, který startoval až jako poslední a jeho dosud nejlepším výsledkem v sezoně bylo 19. místo.

3 minuty
První jízda Anny Fernstädtové ve Winterbergu
Zdroj: ČT sport

Zatím není jasné, zda bude závod mužů (bez české účasti) pokračovat, nebo zda se budou jízdy opakovat. Ve hře je i jeho úplné zrušení.

