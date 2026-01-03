Lyžování a snowboarding

Zimní sezona pokračuje. Winterberg tentokrát hostí boby


3. 1. 2026
SP Winterberg – monobob
Zdroj: ČT sport

Ani v prvním víkendu roku nechybí v zimním dění nabitý program. V Kranjské Goře se Adriana Jelínková do druhého kola obřího slalomu nedostala. Po páteční sněhové nadílce pokračuje ve Winterbergu tentokrát závod bobistů. Za pár týdnů olympijské centrum Val di Fiemme přivítá odpoledne sprintery na lyžích.

V Kranjské Goře po prvním kole vede švýcarská lyžařka Camille Rastová, která útočí na premiérové vítězství v obřím slalomu v kariéře. Druhá Američanka Paula Moltzanová na ni ztrácí 33 setin sekundy, třetí Lara Colturiová z Albánie o čtyři setiny více. Vedoucí žena poháru Mikaela Shiffrinová je zatím čtvrtá.

1 minuta
Jízda Adriany Jelínkové v 1. kole obřího slalomu ve Kranjske Goře
Zdroj: ČT sport

Česká reprezentantka Adriana Jelínková při prvním startu v sezoně do druhého kola nepostoupila. V první jízdě ztratila na Rastovou 4,07 sekundy a obsadila 47. místo. Od bodované třicítky ji dělila více než sekunda.

