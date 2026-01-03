Ani v prvním víkendu roku nechybí v zimním dění nabitý program. V Kranjské Goře se Adriana Jelínková do druhého kola obřího slalomu nedostala. Po páteční sněhové nadílce pokračuje ve Winterbergu tentokrát závod bobistů. Za pár týdnů olympijské centrum Val di Fiemme přivítá odpoledne sprintery na lyžích.
ŽIVĚZimní sezona pokračuje. Winterberg tentokrát hostí boby
V Kranjské Goře po prvním kole vede švýcarská lyžařka Camille Rastová, která útočí na premiérové vítězství v obřím slalomu v kariéře. Druhá Američanka Paula Moltzanová na ni ztrácí 33 setin sekundy, třetí Lara Colturiová z Albánie o čtyři setiny více. Vedoucí žena poháru Mikaela Shiffrinová je zatím čtvrtá.
Česká reprezentantka Adriana Jelínková při prvním startu v sezoně do druhého kola nepostoupila. V první jízdě ztratila na Rastovou 4,07 sekundy a obsadila 47. místo. Od bodované třicítky ji dělila více než sekunda.