Johannes Klaebo je o krok blíž svému pátému celkovému vítězství na Tour de Ski. Norský lyžař vyhrál stíhací závod na 20 km, v čele pořadí má náskok 51 vteřin na krajana Stenshagena. Michal Novák doběhl na 31. místě. Závod žen vyhrála Jessie Digginsová s náskokem minuty a půl, třiadvacátá doběhla Kateřina Janatová.
Klaebo se přiblížil pátému triumfu na Tour de Ski
Klaebo si připsal v tomto ročníku Tour de Ski druhé vítězství, předtím ovládl úvodní sprint. V čele seriálu má náskok 51 sekund před Stenshagenem. Na třetí příčce jsou s minutovým odstupem Američan Gus Schumacher, Nor Emil Iversen, Pellegrino a Anger.
Klaebo vybojoval 103. vítězství ve Světovém poháru. Do dnešního závodu vbíhal s náskokem 45 sekund na Larse Heggena, který Klaebovo tempo v úvodu nezachytil a později pořadím klesl. Po dvanáctém kilometru vedl Klaebo už o minutu a 18 sekund před Stenshagenem. V závěru Stenshagen manko stáhl, přesto ztrácí na čelo před závěrečnými dvěma závody přes 50 sekund.
Devětadvacetiletý Novák, který měl v úvodu sezony zdravotní potíže, se posunul o 13 příček. Po středečním šestém místě v závodě na pět kilometrů s hromadným startem po skupinách potvrdil zlepšenou formu. V průběžném pořadí Tour de Ski ztrácí ze 31. místa na Klaeba tři minuty a 13 sekund.
Mezi ženami se přiblížila k třetímu triumfu v Tour de Ski Digginsová. Čtyřiatřicetiletá Američanka navázala na středeční triumf a navýšila vedení před Ilarovou a Rakušankou Teresou Stadloberovou na minutu a 36 vteřin. Z Tour de Ski odstoupila kvůli nemoci dosud druhá Norka Astrid Slindová. Osmadvacetiletá Janatová si oproti startu polepšila o jednu příčku. Na Digginsovou ztratila přes tři a půl minuty. V průběžném pořadí jí patří 22. místo.
Tour de Ski se nyní přesune do Val di Fiemme, kde se od 3. ledna uskuteční zbývající dva závody. V sobotu jsou na programu sprinty a seriál vyvrcholí závodem s hromadným startem na deset kilometrů volnou technikou s tradičním výběhem na Alpe Cermis.
Výsledky Tour de Ski
Muži: 1. Klaebo 46:01,7, 2. Stenshagen (oba Nor.) -51,1, 3. Anger (Švéd.), 4. Pellegrino (It.) oba -59,8, 5. Iversen (Nor.), 6. Schumacher (USA) oba -1:00,2, ...31. Novák -3:12,7, 54. Tuž (oba ČR) -4:28,4.
Průběžné pořadí Tour (po 4 z 6 závodů): 1. Klaebo 1:19:31, 2. Stenshagen -51, 3. Schumacher, 4. Iversen, 5. Anger, 6. Pellegrino všichni -1:00, ...31. Novák -3:13, 54. Tuž -4:29.
Průběžné pořadí SP (po 12 z 28 závodů): 1. Klaebo 907, 2. Amundsen (Nor.) 706, 3. Stenshagen 561, 4. Anger 518, 5. Nyenget 463, 6. Valnes (oba Nor.) 446, ...39. Tuž 172, 56. Černý 101, 63. Novák 79, 116. Šeller 18, 117. Bauer 15, 140. Fellner (všichni ČR) 3.
Ženy: 1. Digginsová (USA) 52:14,8, 2. Ilarová (Švéd.) -1:35,2, 3. Stadloberová (Rak.) -1:35,5, 4. Joensuuová (Fin.) -1:54,3, 5. H. Wengová (Nor.) -1:55,0, 6. Matintaloová (Fin.) -1:55,5, ...23. Janatová (ČR) -3:34,8.
Průběžné pořadí Tour (po 4 z 6 závodů): 1. Digginsová 1:30:50, 2. Ilarová a Stadloberová obě -1:36, 4. Joensuuová a H. Wengová obě -1:55, 6. Matintaloová -1:56, ...22. Janatová -3:35.