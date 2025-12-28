Úvodní etapu Tour de Ski ovládli Norové, mezi muži triumfoval Johannes Hösflot Klaebo a ženám vládla v Toblachu Kristine Stavaas Skistadová. Ve sprintu volnou technikou se z českých reprezentantů dařilo nejvíce osmnáctému Jiřímu Tužovi, Ondřej Černý obsadil 28. příčku. Michal Novák a Kateřina Janatová skončili v kvalifikaci. Skokan na lyžích Roman Koudelka postoupil do úvodního závodu Turné čtyř můstků. V kvalifikaci v Oberstdorfu jediný český zástupce obsadil 48. místo. Martině Dubovské se návrat do Světového poháru po zranění zad nevydařil. V úvodním kole slalomu v Semmeringu zvládla česká reprezentantka jen pět branek, než v rozbité trati chybovala. Vyhrála Mikaela Shiffrinová.
SOUHRNTuž byl na úvod Tour de Ski osmnáctý ve sprintu, Koudelka postoupil z kvalifikace
Tuž a Černý dosud v této sezoně Světového poháru nechyběli ve sprintech ve vyřazovacích bojích a z kvalifikace postoupili i v Itálii.
Osmnáctý Tuž i čtyřiadvacátý Černý se sešli v jedné čtvrtfinálové rozjížďce, v níž byl více vidět mladší z české dvojice. Jednadvacetiletý Tuž dojel čtvrtý a na semifinále nemohl pomýšlet ani časem, o pět let starší Černý skončil na posledním šestém místě.
Celkové 18. místo pro Tuže znamená vyrovnaný nejlepší výsledek v sezoně, pro Černého 28. pozice rozlučku s Tour, neboť přijel jen na dnešní sprint. Kvalifikace se nepovedla české jedničce Novákovi, obsadil v ní až 71. místo.
„Myslím si, že to byl docela dobrý výkon. Už před sezonou jsem říkal, že mým cílem je pravidelně postupovat z kvalifikace, bojovat ve čtvrtfinále a získávat zkušenosti. Jsem rád, že se mi to daří, ale už bych se docela rád podíval i do semifinále nebo dál, takže jsem trochu zklamaný, že jsem zase vypadl,“ řekl pro svazový web Tuž.
„Ještě ale budu mít další šance, tak do toho dám maximum a myslím, že dřív nebo později to tam padne,“ dodal jednadvacetiletý reprezentant.
Finále bylo norskou záležitostí. Pro 102. pohárové vítězství v kariéře si dojel Klaebo a důrazně tak zahájil útok na rekordní pátý celkový triumf na Tour. Na pódium ho doprovodili krajané Lars Heggen a Oskar Opstad Vike.
Ženské stupně vítězů byly rozmanitější, vítězku Skistadovou doplnily Němka Coletta Rydzeková a Švédka Maja Dahlqvistová. Těsně za medailovými příčkami finišovala vedoucí žena SP a bývalá dvojnásobná vítězka Jessie Digginsová z USA.
Jediné Češce na startu Tour Janatové uniklo čtvrtfinále relativně těsně, na 33. místě v kvalifikaci zaostala za postupovou třicítkou o osm desetin sekundy.
V pondělí se pojede v Toblachu 10 km klasicky s intervalovým startem.
Závod SP a úvodní díl Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu – sprint volně:
Závod SP a úvodní díl Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu – sprint volně:
Muži: 1. Klaebo 2:28,82, 2. Heggen -0,13, 3. Vike (všichni Nor.) -0,80, 4. Grond (Švýc.) -1,28, 5. Chanavat (Fr.) -2,52, 6. Riebli (Švýc.) -10,43, ...18. Tuž, 28. Černý vyřazeni ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 71. Novák (všichni ČR).
Průběžné pořadí Tour (po 1 z 6 závodů): 1. Klaebo 1:27, 2. Heggen -8, 3. Vike -14, 4. Grond -16, 5. Chanavat -18, 6. Riebli -21, ...18. Tuž -56, 28. Černý -1:00, 71. Novák -1:11.
Průběžné pořadí SP (po 9 z 28 závodů): 1. Klaebo 788, 2. Amundsen 632, 3. Nyenget 463, 4. Stenshagen (všichni Nor.) 448, 5. Anger (Švéd.) 436, 6. Valnes (Nor.) 411, ...35. Tuž 172, 54. Černý 101, 88. Novák 44, 110. Šeller 18, 111. Bauer 15, 132. Fellner (všichni ČR) 3.
Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 2:49,79, 2. Rydzeková (Něm.) -0,24, 3. Dahlqvistová (Švéd.) -0,35, 4. Digginsová (USA) -1,32, 5. Hagströmová (Švéd.) -16,70, 6. Myhrvoldová (Nor.) -1:20,97, ....v kvalifikaci 33. Janatová (ČR).
Průběžné pořadí Tour (po 1 z 6 závodů): 1. Skistadová 1:50, 2. Rydzeková -5, 3. Digginsová, 4. Hagströmová obě -13, 5. Dahlqvistová -15, 6. Myhrvoldová -18, ...33. Janatová -1:06.
Průběžné pořadí SP (po 9 z 28 závodů): 1. Digginsová 693, 2. Ilarová 660, 3. Sundlingová (obě Švéd.) 537, 4. Dahlqvistová 498, 5. Anderssonová (Švéd.) 412, 6. Joensuuová (Fin.) 391, ...23. Janatová 237, 76. Beranová 47, 106. Antošová 15, 117. Jaklová (všechny ČR) 6.
Koudelka postoupil do úvodního závodu Turné
Koudelkův kvalifikační skok měřil 112,5 metru. Dostal za něj 96,3 bodu a nechal za sebou 17 soupeřů. Tschofenig byl třetí, skočil o 19 metrů dál než český reprezentant. Kvalifikaci suverénně vyhrál slovinský lídr Světového poháru Domen Prevc před Philippem Raimundem z Německa.
Šestatřicetiletý turnovský rodák Koudelka se na Turné pokusí získat další body do Světového poháru. Dosud uspěl jen na začátku prosince ve Wisle, kde vybojoval dva za 29. místo. V prvním kole pondělní soutěže bude jeho protivníkem rakouský obhájce titulu Daniel Tschofenig.
Při speciálním formátu Turné postupuje z kvalifikace vždy padesátka skokanů a pořadí určí dvojice pro první kolo závodu, ve kterém se bojuje vyřazovacím způsobem. Do druhého kola projde 25 vítězů a pět nejlepších poražených.
V rakouské polovině prestižní série by se ke Koudelkovi, který startuje na Turné čtyř můstků posedmnácté, měl připojit i David Rygl.
Výsledky kvalifikace na závod SP a Turné ve skocích na lyžích v Oberstdorfu
Výsledky kvalifikace na závod SP a Turné ve skocích na lyžích v Oberstdorfu
1. D. Prevc (Slovin.) 150,9 b. (139,5 m), 2. Raimund (Něm.) 140,2 (132,5), 3. Tschofenig (Rak.) 139,6 (131,5), ...48. Koudelka (ČR) 96,3 (112,5).
Dvojice pro 1. kolo: Koudelka – Tschofenig.
Dubovská nedokončila první kolo slalomu SP v Semmeringu
Mikaela Shiffrinová vyhrála i pátý slalom Světového poháru v sezoně. V rakouském Semmeringu po skvělé jízdě ve druhém kole porazila o devět setin mistryni světa Camille Rastovou ze Švýcarska a svou rekordní bilanci vylepšila o 106. vítězství v elitním seriálu. Třetí skončila Lara Colturiová z Albánie.
Martině Dubovské se návrat do Světového poháru po zranění zad nevydařil. V úvodním kole zvládla česká reprezentantka jen pět branek, než v rozbité trati chybovala. Druhá Češka Celine Sommerová obsadila 39. místo a do druhého kola nepostoupila.
Třicetiletá Shiffrinová útočila ve finále pod umělým osvětlením ze čtvrtého místa. Po prvním kole ztrácela na vedoucí Rastovou 54 setin, suverénně nejrychlejší jízdou druhého kola se ale probojovala do čela a první místo už udržela.
Nakonec na ni nestačila ani Rastová, která zvládla finále o 63 setin pomaleji a v součtu prohrála o devět setin. Colturiová neuhájila stříbrnou příčku a na třetím místě zaostala už o 57 setin.
Dubovská v této sezoně startovala jen v úvodním slalomu v polovině listopadu v Levi, poté kvůli problémům se zády mezi elitou chyběla. Dnes se po chybě v úvodu ještě pokusila vrátit mezi tyče a snažila se v závodu pokračovat, po dalším podklouznutí ale skončila na zemi mimo trať.
Sommerová, která startovala jako předposlední, ztratila na 39. místě na nejrychlejší Rastovou 9,09 sekundy. Od finálové třicítky ji dělilo 3,15 sekundy. Ze 79 závodnic zvládlo nástrahy úvodního kola jen 40 lyžařek.
Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Semmeringu
Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Semmeringu
Ženy – slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:48,82 (55,24+53,58), 2. Rastová (Švýc.) -0,09 (54,70+54,21), 3. Colturiová (Alb.) -0,57 (54,79+54,60), 4. Liensbergerová -0,91 (55,04+54,69), 5. Truppeová (obě Rak.) -0,93 (55,36+54,39), 6. Holdenerová (Švýc.) -2,76 (55,55+56,03), ...v 1. kole 39. C. Sommerová 1:03,79, Dubovská (obě ČR) nedokončila.
Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 500, 2. Colturiová 280, 3. Rastová 262, 4. Holdenerová 208, 5. Truppeová 186, 6. Dürrová (Něm.) 180.
Průběžné pořadí SP (po 15 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 698, 2. Rastová 503, 3. Robinsonová (N. Zél.) 484, 4. Goggiaová (It.) 404, 5. Aicherová (Něm.) 381, 6. Scheibová (Rak.) 380, ...30. Ledecká (ČR) 107.