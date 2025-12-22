Nečekaný triumf Jana Zabystřana v pátečním superobřím slalomu nenechal českého reprezentanta moc klidně spát. Po vyčerpávajícím víkendu si nyní chce chvilku odpočinout s rodinou, už 27. prosince ale naskočí do dalšího závodu Světového poháru. Jeho myšlenky směřují i na blížící se olympijské hry, přestože premiérový zlatý stupínek jeho očekávání k nim nikterak nezměnil.
Únorové Bormio může být dost jiné než to prosincové, vyhlíží Zabystřan
Po vítězném závodě čekal sedmadvacetiletého českého reprezentanta kolotoč aktivit a povinností, které tato role přináší. „Užíval jsem si to dost. Samozřejmě bylo hodně mediálních věcí a tak, ale to k tomu patří a vlastně jsem si užíval i to. V cíli byla ještě krátká tiskovka a pak vyhlášení vítězů odpoledne. To bylo fakt hodně hezké. S loučemi... fakt to byl zážitek. Byla tam spousta Čechů. Dorazili i nějací kamarádi z Chomutova, co tam byli na lyžích, plus rodina. Ještě jsme pak měli společnou večeři, bouchli jsme šampaňské a připili jsme si na ten hezký den,“ vyprávěl Zabystřan.
Připustil, že den byl sice krásný, ale také vyčerpávající. K tomu mu na dálku chodila spousta gratulací. „Ještě se tím prokousávám. Pomalu se tím pročítám, aby mě to úplně nepřehltilo. Ale jsem za to strašně rád. Třeba i pan prezident to komentoval. To mě také strašně potěšilo,“ pochvaloval si.
Bylo pro něj obtížné se zkoncentrovat na sobotní sjezd, kde nakonec obsadil nebodované 43. místo. „Byl jsem unavený nejenom fyzicky, ale i psychicky jsem byl takovej vyždímanej. Nemyslím to ve špatném smyslu, ale spíš v tom, že toho bylo fakt hodně. Škoda, že jsem tam nepřidal ještě nějaké body i v tom sjezdu, ale snad se to povede na těch lednových svěťácích,“ řekl.
Rychlo Vánoce a hurá opět na svah
Pár dní je doma, aby strávil Vánoce s blízkými. Další závod SP je ale na programu už 27. prosince, kdy se pojede super-G v Livignu. „Pětadvacátého ráno odjíždíme. Teď si to jdu trošku užít tady doma, udělám nějaké tréninky, možná lehká lyžovačka na Klínovci. Vánoce jsou takový hezký čas, kdy se potkáte se širším kruhem rodiny, nějakými kamarády. Je to od října do nějakého dubna, května jediná událost, kde se takhle můžu se všemi potkat. Je to hezké,“ těšil se.
Už za necelé dva měsíce ho čeká vrchol sezony, olympijské hry v Itálii. Cíle a očekávání má stále stejná. Chce jezdit především tak, aby byl spokojený sám se sebou, nesoustředit se na souboje s nějakými konkrétními soupeři. „Chci tam já dát tu svoji nejlepší jízdu a být v klidu. Vím, že na nějaké dobré umístění na olympiádě mám, ale že bych teď pomýšlel třeba někam výš, nebo říkal, že tam chci placku a tak, to úplně není můj styl,“ prohlásil.
Se sjezdovkou Stelvio v Bormiu má zatím rozporuplné zkušenosti. V prosinci 2019 tam za 19. místo v kombinaci získal jedny ze svých prvních pohárových bodů a loni byl dvacátý v superobřím slalomu, ale zažil tam i nezdary včetně loňského pádu ve sjezdu. „Myslím, že únorové Bormio může být dost jiné než to prosincové. To je většinou docela brutální závod na ledu a ve tmě. Myslím, že v únoru by to mohlo být příznivější pro ten můj styl lyžování. Dost se tam těším. Myslím, že ta sjezdovka obecně profilem mi sedí dost,“ přemítal Zabystřan.
Na ZOH plánuje vedle rychlostních disciplín účast také v týmovém závodě a možná doplňkově v obřím slalomu. Hlavní pro něj ale bude sjezd a super-G, které jsou naplánované na 7. a 11. února.