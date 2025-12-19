První triumf českého muže v závodu Světového poháru. Jan Zabystřan šokoval lyžařskou špičku a potvrdil, že super-G je jeho disciplína číslo jedna. Z prvního místa s číslem 29 sesadil favorizovaného Švýcara Marco Odermatta. Ve Val Gardeně zvítězil o 22 setin sekundy.
Lyžování a snowboarding
ŽIVĚZabystřan senzačně vyhrál super-G ve Val Gardeně
Dosud bylo jeho maximem osmé místo v super-G z březnového finále minulého ročníku seriálu v Kvitfjellu. V alpském lyžování dosud nejlepší mužský výsledek v SP v tuzemské historii držel od ledna 1982 Ivan Pacák, který byl druhý v kombinaci.
V posledních letech se pravidelně mezi nejlepšími v rychlostních disciplínách umisťuje trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, naposledy vyhrála v březnu 2024 v superobřím slalomu v Saalbachu.
3 minuty