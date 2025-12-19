Lyžování a snowboarding

Slyšet českou hymnu bylo fakt krásné a dojemné, řekl vítězný Zabystřan


Přepsal českou lyžařskou historii. Vítěznému Janu Zabystřanovi na trati životního superobřího slalomu Světového poháru ve Val Gardeně seděly terénní vlny. Oblíbené nerovnosti mu pomohly k tomu, že měl v cíli nejlepší čas. Zabystřan se také svěřil, že byl při ceremoniálu dojatý.

„Je to pro mě strašně krásný den. Myslím, že velký den pro české lyžování, první (mužské) vítězství pro Česko. Slyšet českou hymnu bylo fakt strašně krásné a dojemné,“ řekl sedmadvacetiletý český reprezentant.

Na trati se cítil dobře. „Byl to takový ten hezký italský, italsko-americký sníh. Bylo tam hodně různých nerovností, terénních vln, které mi sedí. Takový skikros. Ale už včera jsem se cítil hezky a byl jsem třicátý druhý. Tak jsem si říkal, jestli je možné, že by z toho bylo nějaké bodované umístění,“ přiblížil své pocity v průběhu závodu.

V cílovém prostoru pak viděl davy jásajících fanoušků. „Tak jsem si říkal: Jo, třeba desítka by to mohla být. Pak jsem se otočil, zelená čísla a je to fakt něco neskutečného,“ uvedl. Zjistil, že byl se startovním číslem 29 rychlejší o 22 setin než favorizovaný Marco Odermatt ze Švýcarska. „Marco mi hned gratuloval a říkal mi nice run (hezká jízda). To je hezké slyšet od nejlepšího závodníka na světě,“ pochvaloval si Zabystřan, kterému po vítězství gratuloval na sociálních sítích i český prezident Petr Pavel.

Vítěz posledních čtyř ročníků Světového poháru a aktuální lídr seriálu Odermatt v rozhovoru pro švýcarský Blick připustil, že ho porážka od Zabystřana trochu štve. „Na druhou stranu v našem sportu je to o tom, kdo se dostane rychleji od startu do cíle, a on byl rychlejší. Není potřeba rozebírat podmínky. Rád bych vyhrál, přestože jsem udělal chybu v závěrečné pasáži, ale zajel jsem nejlépe, jak to šlo,“ dodal osmadvacetiletý Švýcar, který ve čtvrtečním sjezdu oslavil 50. vítězství ve Světovém poháru.

