Přepsal českou lyžařskou historii. Vítěznému Janu Zabystřanovi na trati životního superobřího slalomu Světového poháru ve Val Gardeně seděly terénní vlny. Oblíbené nerovnosti mu pomohly k tomu, že měl v cíli nejlepší čas. Zabystřan se také svěřil, že byl při ceremoniálu dojatý.
Slyšet českou hymnu bylo fakt krásné a dojemné, řekl vítězný Zabystřan
„Je to pro mě strašně krásný den. Myslím, že velký den pro české lyžování, první (mužské) vítězství pro Česko. Slyšet českou hymnu bylo fakt strašně krásné a dojemné,“ řekl sedmadvacetiletý český reprezentant.
Na trati se cítil dobře. „Byl to takový ten hezký italský, italsko-americký sníh. Bylo tam hodně různých nerovností, terénních vln, které mi sedí. Takový skikros. Ale už včera jsem se cítil hezky a byl jsem třicátý druhý. Tak jsem si říkal, jestli je možné, že by z toho bylo nějaké bodované umístění,“ přiblížil své pocity v průběhu závodu.
V cílovém prostoru pak viděl davy jásajících fanoušků. „Tak jsem si říkal: Jo, třeba desítka by to mohla být. Pak jsem se otočil, zelená čísla a je to fakt něco neskutečného,“ uvedl. Zjistil, že byl se startovním číslem 29 rychlejší o 22 setin než favorizovaný Marco Odermatt ze Švýcarska. „Marco mi hned gratuloval a říkal mi nice run (hezká jízda). To je hezké slyšet od nejlepšího závodníka na světě,“ pochvaloval si Zabystřan, kterému po vítězství gratuloval na sociálních sítích i český prezident Petr Pavel.
Vítěz posledních čtyř ročníků Světového poháru a aktuální lídr seriálu Odermatt v rozhovoru pro švýcarský Blick připustil, že ho porážka od Zabystřana trochu štve. „Na druhou stranu v našem sportu je to o tom, kdo se dostane rychleji od startu do cíle, a on byl rychlejší. Není potřeba rozebírat podmínky. Rád bych vyhrál, přestože jsem udělal chybu v závěrečné pasáži, ale zajel jsem nejlépe, jak to šlo,“ dodal osmadvacetiletý Švýcar, který ve čtvrtečním sjezdu oslavil 50. vítězství ve Světovém poháru.