Rychlobruslař Metoděj Jílek ovládl na Světovém poháru v Inzellu poprvé v kariéře závod s hromadným startem a v generálce na olympijské hry potvrdil výbornou formu. Slalom Světového poháru v Kitzbühelu patřil domácímu Manuelu Fellerovi. Mezi ženami ve Špindlerově Mlýně triumfovala hvězdná Mikaela Shiffrinová a zajistila si devátý malý glóbus za slalom. Běžecké závody na 20 kilometrů s hromadným startem ve švýcarském Gomsu vyhráli Johannes Hösflot Klaebo a Johanna Matintalová, Barbora Havlíčková obsadila mezi ženami 28. místo. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
SOUHRNJílek poprvé ovládl závod s hromadným startem, slalom v Kitzbühelu vyhrál domácí Feller
Jílek navázal na druhé místo ze sobotního závodu na 5000 metrů, kterým si zajistil celkový triumf na dlouhých tratích. V konečném pořadí disciplíny obsadil čtvrté místo.
Ve své druhé sezoně v elitním seriálu se Jílek z vítězství radoval potřetí v kariéře. Dosud měl devatenáctiletý český talent na kontě triumf na trati 10 000 metrů z Heerenveenu a na poloviční trati z Hamaru.
Jílek využil zpomalení po prvním bodovaném sprintu ve čtvrtém kole a vyrazil do samostatného úniku. Nikdo ze soupeřů na jeho nástup nezareagoval a juniorský mistr světa z loňského roku už se až do cíle nenechal dostihnout.
Druhé místo obsadil Mathieu Belloir z Francie, třetí skončil Andrea Giovannini. V celkovém pořadí disciplíny uhájil první místo před dnes bronzovým Italem Jorrit Bergsma z Nizozemska, jenž dojel na 11. místě.
V pohárovém seriálu triumfoval Manuel Feller po dvou letech a připsal si sedmé vítězství. Druhý byl v Kitzbühelu se ztrátou 35 setin sekundy úřadující mistr světa Loic Meillard ze Švýcarska, který po úvodním kole vedl.
Třiatřicetiletý Rakušan je ve slalomu vicemistrem světa z roku 2017, dosud poslední triumf v SP si připsal předloni v Palisades Tahoe v USA. V tomto ročníku se dostal na stupně vítězů poprvé.
V Kitzbühelu byl po prvním kole čtvrtý, za Meillardem zaostával bezmála o půl sekundy. Také v druhé jízdě měl čtvrtý čas, v součtu mu to ale stačilo na prvenství.
Třetí skončil předloňský vítěz kitzbühelského slalomu Němec Linus Strasser, čtvrtý Lucas Pinheiro Braathen z Brazílie se posunul do čela průběžného hodnocení disciplíny. Dosud vedoucí Nor Atle Lie McGrath nedokončil první kolo.
Havlíčková byla 28. na klasické dvacítce v Gomsu, vyhráli Matintalová a Klaebo
Havlíčková se od začátku pohybovala v polovině startovního pole a nakonec do cíle doběhla se ztrátou dvou minut a 43 sekund na vítěznou Matintalovou. Pro pětadvacetiletou reprezentantku šlo o nejlepší individuální umístění v sezoně.
Matintalová vyhrála první závod SP v kariéře s náskokem devíti desetin před vedoucí ženou průběžného pořadí Američankou Jessicou Digginsovou. Dosavadním maximem devětadvacetileté Finky bylo několik druhých míst.
Závod mužů ovládli Norové, kteří obsadili prvních sedm míst. Klaebo vyhrál s náskokem 5,6 sekundy před Emilem Iversenem a osmým triumfem v sezoně si upevnil průběžné vedení v seriálu. Harald Amundsen na třetí příčce zaostal o sedm sekund.
Adam Fellner na 42. místě zapsal nejlepší výsledek v dosavadním průběhu olympijské sezony, na vítěze ztratil tři a půl minuty. Tomáš Dufek obsadil poslední bodovanou 50. pozici, Matyáš Bauer závod nedokončil.