Slalom Světového poháru ve Špindlerově Mlýně po 1. kole vede favoritka Mikkaela Shiffrinová s obřím náskokem 1,26 sekundy před Wendy Holdenerovou ze Švýcarska. Martina Dubovská se jako jediná z pětice českých zástupkyň probojovala do 2. kola.
ŽIVĚSlalom žen na SP ve Špindlerově Mlýně: Po 1. kole vede favoritka Shiffrinová
Dubovská dojela do cíle na 24. místě se ztrátou 3,38 sekundy na Shiffrinovou. Adriana Jelínková skončila mimo postupovou třicítku na 45. příčce, zatímco Natali Anna Machytková s Alenou Labaštovou, pro které šlo o premiéru v SP, stejně jako Elese Sommerová své jízdy nedokončily.
Šestnáctiletá Machytková, která v žákovských kategoriích ve slalomu patřila ke světové špičce, uzavírala startovní listinu. „Premiéra nebyla špatná až teď na ten pád. Nahoře jsem byla docela nervózní, ale pak jak jsem do toho šla, tak už se to jelo dobře. Jediné co, tak už tam byly trochu seky od ostatních, ale pořád to bylo dobré," komentovala svůj výkon.
Na druhém mezičase ztrácela na čelo 3,69 sekundy a pohybovala se na 49. pozici, pak upadla. „Moc si to nepamatuju, docela mi tam vyplo. Ale myslím si, že se mi sekly hrany o bránu, takže jsem pak letěla dopředu,“ popsala kritický okamžik.
Shiffrinová v probíhající sezoně vyhrála šest z dosavadních sedmi slalomů a malý glóbus jí ve Špindlerově Mlýně zajistí umístění do osmého místa. Pořadí slalomu může ovládnout podeváté a postarat se tak o nový rekord.
V historii Světového poháru zatím nikdo nezískal v jedné disciplíně devět titulů. O rekord se Shiffrinová dělí s krajankou Lindsey Vonnovou, která má osm glóbů za sjezd.
Mezi muži jsou rekordmany Ingemar Stenmark s osmi úspěchy ve slalomu a Marcel Hirscher s osmi celkovými triumfy. Shiffrinová je také rekordmankou Světového poháru v počtu vítězných závodů ve slalomu (70) i celkově (107).