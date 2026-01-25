Francouz Éric Perrot ovládl v Novém Městě na Moravě závěrečný závod biatlonistů s hromadným startem. Michal Krčmář zaznamenal desátým místem nejlepší výsledek v této sezoně, Vítězslav Hornig po šesti chybách dojel šestadvacátý. Závěrečný masák žen s Terezou Voborníkovou a Ilonou Plecháčovou sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus od 18:15.
SESTŘIHNovoměstská derniéra: V masáku biatlonistů kraloval Perrot, Krčmář desátý
V poslední prověrce před olympijskými hrami zvládl Krčmář první tři položky bez trestného kola a držel se v první desítce. Od lepšího výsledku jej zdržel dlouhý čas strávený na střelnici a 16. běžecký čas. Na poslední střelecké položce nakonec chyboval a po stojce musel na jedno trestné kolo.
V elitní desítce se ale díky dobrému finiši udržel. Hned za ním doběhl dosavadní lídr seriálu Ital Tommaso Giacomel, který přišel o žlutý dres. Perrot zopakoval ve Vysočina Areně triumf ze čtvrtečního vytrvalostního závodu a po závodě na 15 kilometrů se dostal do čela Světového poháru. Střílel bezchybně, Krčmář za ním zaostal o 53,8 sekundy.
Hornig na rozdíl od Krčmáře střílel sice rychle, ale nepřesně. Po první položce musel na dvě trestná kola a po šesti chybách skončil šestadvacátý ze třiceti startujících.
Krčmář a Hornig vybojovali v sobotu společně s Voborníkovou a Jessicou Jislovou v sobotu bronz ve smíšené štafetě. Devatenáctiletá Plecháčová si účast zajistila díky 18. místu v pátečním zkráceném vytrvalostním závodu, který byl pro ni teprve třetím individuálním mezi elitou. Voborníková uzavírala elitní desítku.
Výsledky SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě – závody s hromadným startem
Výsledky SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě – závody s hromadným startem
Muži (15 km):
1. Perrot (Fr.) 35:59,6 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -9,0 (1), 3. Aspenes (Nor.) -16,2 (0), 4. F. Claude (Fr.) -23,8 (2), 5. Hofer (It.) -38,1 (1), 6. É. Claude (Fr.) -41,0 (1), ...10. Krčmář -53,8 (1), 26. Hornig (oba ČR) -2:56,1 (6).
Průběžné pořadí (po 14 z 21 závodů):
1. Perrot 834, 2. Giacomel (It.) 797, 3. Samuelsson (Švéd.) 668, 4. Botn (Nor.) 630, 5. Fillon Maillet (Fr.) 503, 6. Dale-Skjevdal (Nor.) 501, ...19. Hornig 257, 22. Krčmář 232, 52. Mikyska 50, 54. Karlík 47, 70. Mareček 20, 92. Štvrtecký (všichni ČR) 4.