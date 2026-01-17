Další sobota nabitá zimními sporty a českou účastí. Eva Adamczyková po chybě soupeřky skončila na Světovém poháru v čínském středisku Tung-pej-ja ve čtvrtfinále. Osmnáctiletá Karolína Hrůšová jela v Číně malé finále a obsadila celkově osmé místo. Dále se představí i sdruženáři, bobisté nebo alpští lyžaři. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚKoudelka si vyskákal sedmnácté místo. Hrůšová byla v Číně osmá
Adamczyková, která má z OH ještě bronz z Pchjongčchangu 2018, začala v Tung-pej-ja druhou příčkou v kvalifikaci. Ve vyřazovacích jízdách jela jen čtvrtfinálovou, v níž ji srazila v klopence padající Italka Michela Moioliová. Nakonec na incident doplatila diskvalifikací původně první Léa Castaová z Francie, protože neprojela správně branku.
Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014, jež se vrací po mateřské pauze, bude mít další šanci potvrdit olympijskou účast pro hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo v neděli.
Hrůšová se stala vítězkou jízdy, Moioliová postoupila s ní a Adamczyková byla třetí. Mladá česká snowboardistka pak v malém finále dojela poslední, maximem Hrůšové tak zůstala pátá příčka z Gruzie z loňského března.
Šestadvacáté vítězství v kariéře v SP oslavila Britka Charlotte Bankesová, mezi muži triumfoval Rakušan Jakob Dusek. Český reprezentant Kryštof Choura vypadl v osmifinále.
Program přenosů ze zimních sportů
7:10 Skoky na lyžích: SP Sapporo – velký můstek mužů
8:55 Severská kombinace: SP Oberhof – střední můstek žen
9:00 Skoky na lyžích: SP Čang-ťia-kchou – velký můstek žen
9:40 Severská kombinace: SP Oberhof – velký můstek mužů
10:00 Boby: SP Altenberg – 1. kolo monobobů
10:40 Alpské lyžování: SP Tarvisio – sjezd žen
11:30 Boby: SP Altenberg – 2. kolo monobobů
11:40 Severská kombinace: SP Oberhof – běh na 5 km žen
11:55 Snowboarding: SP Bansko – paralelní obří slalom
12:25 Severská kombinace: SP Oberhof – běh na 10 km mužů
12:25 Alpské lyžování: SP Wengen – sjezd mužů
13:25 Freestyle lyžování: SP Laax – slopestyle