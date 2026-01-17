Sprinty Světového poháru v biatlonu v německém Ruhpoldingu patřily Švédsku. Po Hanně Öbergové se radoval její krajan Sebastian Samuelsson, jenž porazil vedoucího muže disciplíny i celkového pořadí Tommasa Giacomela z Itálie. Bronz získal Isak L. Frey z Norska. Z českých reprezentantů byl nejlepší Michal Krčmář na patnáctém místě.
SESTŘIHMužský sprint opanoval Samuelsson, Krčmář zajel čistě po téměř třech letech
Krčmář předvedl nulu na střelnici v rámci sprintů poprvé od Holmenkollenu 2023 a přerušil dlouhou sérii dvaceti závodů, ve kterých musel pokaždé aspoň jednou na trestné kolo. Výsledek mohl být ještě lepší, ale Krčmář se nevyhnul pádu v závěru závodu, kde ztratil cenné vteřiny. Nakonec za vítězem zaostal o 66 sekund.
„Rozbil jsem si hubu, pardon. Jsem totální hňup, protože celé kolo pracuju na tom, abych ho (Hofera) předjel, a v posledním sjezdu v zatáčce, když jsem si šel pro odraz, abych ještě zafinišoval, jsem si to kopnul mezi nohy a dal jsem si hlavou o zem a spadnul jsem,“ popsal Krčmář klíčový moment.
Zaváhání ho přišlo draho. „Deset vteřin určitě, tam člověk ztratí rychlost, musí se znovu rozjíždět. Já už nevím, štve mě to,“ hodnotil Krčmář nepovedený finiš závodu, po němž měl na třináctého Itala Lukase Hofera manko 4,5 sekundy.
Ani Tomáš Mikyska na obou položkách nezaváhal a slušným během obsadil devatenáctou příčku. Vítězslav Hornig po přesné ležce dvakrát minul vstoje a dojel 28., Mikuláš Karlík se třemi chybami 48. a Jonáš Mareček byl se dvěma nepřesnostmi na 75. pozici.
Samuelssonovi patřila obě kola, neboť na mezičasech pokaždé vedl. Giacomela nakonec porazil o necelých osmnáct sekund, třetí Frey měl v cíli manko 34 sekund na vítěze. Švéd díky triumfu poskočil na druhé místo jak v disciplíně, tak také v celkovém pořadí.
Výsledky SP v biatlonu v Ruhpoldingu
Muži – sprint 10 km: 1. Samuelsson (Švéd.) 21:53,8 (0), 2. Giacomel (It.) -17,6 (1), 3. Frey (Nor.) -34,1 (0), 4. Fillon Maillet -41,2 (0), 5. Perrot (oba Fr.) -42,2 (1), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -45,8 (1), ...15. Krčmář -1:05,7 (0), 19. Mikyska -1:18,5 (0), 28. Hornig -1:28,8 (2), 48. Karlík -1:57,1 (3), 75. Mareček -2:37,0 (2).
Průběžné pořadí (po 11 z 21 závodů): 1. Giacomel 686, 2. Samuelsson 595, 3. Perrot 579, 4. Botn (Nor.) 560, 5. Fillon Maillet 430, 6. Dale-Skjevdal (Nor.) 411, ...20. Hornig 210, 23. Krčmář 168, 48. Karlík 47, 55. Mikyska 30, 64. Mareček 20, 84. Štvrtecký 4.