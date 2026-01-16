Páteční program zimní sezony nabízí závěrečné závody Světového poháru skeletonistů v Altenbergu. Anna Fernstädtová si vyjela sedmou příčku, čímž uzavřela sezonu na celkovém čtvrtém místě, což je i její nové maximum. Muži startují bez Timona Drahoňovského. Jan Zabystřan v super-G zopakoval druhý nejlepší výsledek sezony. V Ruhpoldingu pokračují závody biatlonistů a v Sheffieldu mistrovství Evropy v krasobruslení. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
SESTŘIHFernstädtová zakončila SP novým maximem, Zabystřan ve Wengenu dojel čtrnáctý
Sedmadvacetiletý Zabystřan zopakoval na slavné a náročné trati 14. pozici ze super-G v Beaver Creeku na začátku prosince. Dva týdny nato pak ve Val Gardeně dosáhl jako první český lyžař v historii na senzační vítězství. Třetí místo tam obsadil právě páteční vítěz Franzoni, který s číslem 1 předvedl téměř bezchybnou jízdu a jeho čas 1:45,19 nikdo nepřekonal.
Bývalý juniorský mistr světa tak potvrdil formu z minulých dnů: ve Wengenu vyhrál oba tréninky na sobotní sjezd, v němž tak bude velkým favoritem na vítězství. Čistě zajel Franzoni především sekce „Canadian Corner“ a „Kernen S“ v horní části sjezdovky. „Rozhodl jsem v zatáčce, kde jsem před pár lety spadl,“ připomněl nehodu ze super-G v roce 2023, po níž musel ukončit sezonu a jít na operaci stehna.
Po Franzoniho výhře měl pátý superobří slalom v sezoně pátého různého vítěze. S odstupem 35 setin sekundy skončil druhý Stefan Babinsky z Rakouska a v 94. závodě kariéry dosáhl na první stupně vítězů. Se ztrátou dalších dvou setin byl na třetím místě nejlepší z domácích Švýcarů Franjo von Allmen. Těsně pod pódiem skončil jeho favorizovaný krajan Marco Odermatt: čtyřnásobný vítěz z Wengenu ztratil na čtvrté pozici na Franzoniho 53 setin.
Sedmá tečka a kariérní maximum ve Světovém poháru
Devětadvacetiletá Fernstädtová byla sedmá už po prvním kole. Po dojezdu druhé jízdy byla průběžně první a spokojeně zdravila fanoušky s českými vlajkami, kterých se v cíli vzhledem k poloze Altenbergu u českých hranic sešlo nemálo. Nejlepších šest závodnic z prvního kola pak českou reprezentantku v pořadí předstihlo.
„Je to v pohodě. I když jsem chtěla do top šestky, takže sedmé místo je trochu blbé. Starty byly skvělé, za to jsem moc ráda. V prvním kole byly malé chybky, druhá jízda byla lepší. Škoda toho šestého místa,“ řekla Fernstädtová, jež na vítěznou Pfeiferovou ztratila 1,14 sekundy.
Při neúčasti dosud třetí Rakušanky Janine Flockové se posunula na čtvrté místo v celkovém pohárovém hodnocení a vylepšila své dosavadní maximum, jímž byla pátá příčka ze sezony 2000/01. Úřadující bronzová medailistka z mistrovství světa si v olympijské sezoně připsala dvě pódiová umístění, druhá byla v Siguldě a třetí ve Winterbergu.
„Čtvrté místo je skvělé. Byla to moje nejlepší sezona, dvě medaile, kromě Svatého Mořice všechno v top 10, nemůžu si stěžovat,“ připomněla Fernstädtová svůj ojedinělý výpadek z minulého týdne, kdy byla na nevyzpytatelné přírodní dráze osmnáctá.
Pfeiferová vyhrála závod o 33 setin sekundy před krajankou Susanne Kreherovou. Třetí místo bohatě stačilo k udržení celkového vítězství v SP Belgičance Kim Meylemansové.
České skokanky v Číně nebodovaly
Klára Ulrichová nenavázala v Čang-ťia-kchou na nedělní bodové umístění z Ljubna, v prvním kole skončila na nepostupové 38. pozici. Druhá česká skokanka do závodů kvůli nemoci ani nenastoupila.
Jednadvacetiletá Ulrichová jako jediná nepřekonala stometrovou hranici, zaostala za ní o půl metru. Obsadila předposlední místo mezi klasifikovanými závodnicemi, k postupu do druhého kola jí chybělo více než 25 bodů.
Jasnou vítězkou byla Slovinka Nika Prevcová a připsala si pátý triumf za sebou. Vedoucí žena Světového poháru potvrdila skvělou předolympijskou formu skoky 136,5 a 130 metrů a vyhrála o propastných 23,7 bodu před Japonkou Nozumi Marujamaovou.