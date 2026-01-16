Biatlonistku Markétu Davidovou podle informací ČT sport bolí záda a necítí se dobře. Její stav se navíc zatím vůbec nelepší. I to je důvodem, proč se ve Světovém poháru v Ruhpoldingu vůbec nepředstaví a trenéři ji nechali odpočívat. Zda se Davidová ukáže v závodech v Novém Městě na Moravě příští týden, zatím není jasné. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Po štafetových závodech pokračoval program v německé aréně sprintem žen, kde již Davidová měla závodit. Oproti plánům se ale v závodě na 7,5 km česká jednička posledních let nepředstavila.
Po problémech s vyhřezlou ploténkou z minulé sezony, kdy musela Davidová nakonec podstoupit operaci, se záda opět ozvala. Davidová neodjela ani na páteční trénink v Chiemgau Areně a podle informací ČT sport zvolila pouze drobný výklus a regeneraci.
Vyloženě optimisticky nezněl trenér Lukáš Dostál. „(Davidová, pozn. red.) není ve stoprocentní zdravotní kondici, nechceme směrem k olympijským hrám nic podcenit, tudíž vynecháváme závody a budeme se připravovat dále.“
Podle slov Dostála realizační tým očekával, že problémy Davidové odezní, to se ale nestalo. „Je to letos dost proměnlivé. Není to dokonalé celou přípravu, každý den je to jiné, ale teď se to ozvalo více a necháváme ji odpočinout.“
Česká reprezentace se z Ruhpoldingu domů přesouvá po nedělních závodech. Davidová by měla absolvovat v Novém Městě na Moravě vyšetření. „To nám ukáže, co a jak, ale doufáme, že Markéta v Novém Městě nastoupí,“ uvedl Dostál.