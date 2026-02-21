Lyžování a snowboarding

ŽIVĚPadesátka skončila norským triumfem. Skikrosař Paulus jel čtvrtfinále


21. 2. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČT sport
Zdroj: ČT sport

Olympijské dění jde do finále. Šesté zlato z těchto Her získal na klasické padesátce Johannes Klaebo. Norové získali i obě další medaile. Skikrosař Daniel Paulus postoupil po diskvalifikaci soupeřů do čtvrtfinále. Odpoledne se vydá Tereza Voborníková do závodu s hromadným startem, představí se také Metoděj Jílek. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Šestá medaile na těchto Hrách a jedenáctá celkově. Johannes Klaebo završil svůj letošní olympijský účet vítězstvím na klasické padesátce. Klaebo celý závod dirigoval se svými krajany Martinem Nyengetem a Emilem Iversenem, kteří získali zbývající dvě medaile.

Rozřazovací jízda skikrosaře Daniela Pauluse
Zdroj: ČT sport

Soutěž smíšených týmů v akrobatických skocích na lyžích vyhráli opět Američané. Kaila Kuhnová, Connor Curran a Christopher Lillis zvítězili před Švýcary a Číňany, kteří superfinále nezvládli a oba muži po doskoku skončili v kotrmelcích. Manželé Wang Sin-ti a Sü Meng-tchao tak po triumfu v individuálních soutěžích získali jen bronz.

Američané dokázali vyhrát čtvrtou velkou soutěž za sebou. Obhájili prvenství z Her v Pekingu a titul mají i z posledních dvou světových šampionátů. Kuhnová byla po svém finálovém skoku druhá za Sü Meng-tchao, ale zatímco její krajané své skoky zvládli, Wang Sin-ti a bronzový z pátečního závodu Li Tchien-ma nečekaně spadli.

  • 13:09
    Běh na lyžích Krátké

    Johannes Klaebo vyhrál závod na 50 km klasicky. Získal tak jako první šest zlatých medailí na jedněch zimních olympijských hrách. Na pódiu ho doplnili jeho týmový kolegové z Norska. Druhý skončil Martin Nyenget a třetí Emil Iversen. 

  • 12:55
    Lyžování Krátké

    Daniel Paulus obsadil šestnácté místo v závodě skikrosařů. Ve čtvrtfinálové jízdě skončil na nepostupové čtvrté pozici.

    Neúspěšné čtvrtfinále skikrosaře Daniela Pauluse
    Zdroj: ČT sport
  • 12:27
    Lyžování Krátké

    Daniel Paulus prošel v závodě skikrosařů z osmifinále. V něm sice dojel na nepostupovém čtvrtém místě, ale po diskvalifikaci soupeřů postoupil do další fáze závodu.

    Osmifinálová jízda přinesla Danielu Paulusovi po vyřazení soupeřů postup
    Zdroj: ČT sport
