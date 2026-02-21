Olympijské dění jde do finále. Šesté zlato z těchto Her získal na klasické padesátce Johannes Klaebo. Norové získali i obě další medaile. Skikrosař Daniel Paulus postoupil po diskvalifikaci soupeřů do čtvrtfinále. Odpoledne se vydá Tereza Voborníková do závodu s hromadným startem, představí se také Metoděj Jílek. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚPadesátka skončila norským triumfem. Skikrosař Paulus jel čtvrtfinále
Šestá medaile na těchto Hrách a jedenáctá celkově. Johannes Klaebo završil svůj letošní olympijský účet vítězstvím na klasické padesátce. Klaebo celý závod dirigoval se svými krajany Martinem Nyengetem a Emilem Iversenem, kteří získali zbývající dvě medaile.
Soutěž smíšených týmů v akrobatických skocích na lyžích vyhráli opět Američané. Kaila Kuhnová, Connor Curran a Christopher Lillis zvítězili před Švýcary a Číňany, kteří superfinále nezvládli a oba muži po doskoku skončili v kotrmelcích. Manželé Wang Sin-ti a Sü Meng-tchao tak po triumfu v individuálních soutěžích získali jen bronz.
Američané dokázali vyhrát čtvrtou velkou soutěž za sebou. Obhájili prvenství z Her v Pekingu a titul mají i z posledních dvou světových šampionátů. Kuhnová byla po svém finálovém skoku druhá za Sü Meng-tchao, ale zatímco její krajané své skoky zvládli, Wang Sin-ti a bronzový z pátečního závodu Li Tchien-ma nečekaně spadli.
