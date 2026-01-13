Tradičně ovládla první kolo a ve druhém dominanci jen potvrdila. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála pošesté v kariéře noční slalom ve Flachau a svou rekordní bilanci ve Světovém poháru rozšířila o 107. vítězství. Česká reprezentantka Martina Dubovská nepostoupila do druhého kola, a v sezoně tak zůstává bez bodů.
Shiffrinová opět nedala soupeřkám šanci. Pod světly ve Flachau připsala 107. výhru
Ve Flachau se jel předposlední slalom před olympijskými hrami. Generálku na boje pod pěti kruhy v Cortině d'Ampezzo absolvují technické specialistky za necelé dva týdny ve Špindlerově Mlýně.
Třicetiletá Shiffrinová vyhrála šestý ze sedmi slalomů v sezoně. Před bouřlivou kulisou v rakouském středisku vedla už po prvním kole před krajankou Paulou Moltzanovou a v druhé jízdě navzdory rozbité trati svůj náskok ještě zvýšila na 41 setin sekundy.
Třetí místo obsadila s odstupem 65 setin domácí Katharina Truppeová, jež o dvě setiny udržela náskok před tamní loňskou vítězkou Camille Rastovou ze Švýcarska. Mistryně světa, která začátkem ledna v Kranjské Goře ukončila vítěznou sérii Shiffrinové ve slalomech, nabrala větší ztrátu po chybě v 1. kole.
Díky 70. slalomovému vítězství v kariéře zvýšila Shiffrinová náskok v hodnocení disciplíny před Rastovou na 268 bodů. V celkovém pohárovém pořadí je mezi nimi rozdíl 170 bodů.
Třiatřicetiletá Dubovská po problémech se zády dnes absolvovala čtvrtý slalom SP v sezoně. Se ztrátou 5,36 na Shiffrinovou obsadila v prvním kole 41. pozici, od postupové třicítky ji dělila více než sekunda.
SP ve sjezdovém lyžování ve Flachau (Rakousko):
Ženy – slalom: 1. Shiffrinová 1:50,52 (56,22+54,30), 2. Moltzanová (obě USA) -0,41 (56,41+54,52), 3. Truppeová (Rak.) -0,65 (56,57+54,60), 4. Rastová -0,67 (57,00+54,19), 5. Holdenerová (obě Švýc.) -0,93 (57,02+54,43), 6. Swennová-Larssonová (Švéd.) -1,16 (57,02+54,66), ...v 1. kole 41. Dubovská (ČR) 1:01,58.
Průběžné pořadí slalomu (po 7 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 680, 2. Rastová 412, 3. Holdenerová 313, 4. Colturiová (Alb.) 312, 4. Moltzanová 302, 6. Truppeová 291.
Průběžné pořadí SP (po 19 z 36 závodů): 1. Shiffrinová 923, 2. Rastová 753, 3. Moltzanová 502, 4. Robinsonová (N. Zél.) 489, 5. Scheibová (Rak.) 460, 6. Aicherová (Něm.) 453, ...30. Ledecká (ČR) 133.