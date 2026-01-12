Úspěch ve Val Gardeně, kde dosáhl první výhry ve Světovém poháru, dal reprezentantovi v alpském lyžování Janu Zabystřanovi nejen potvrzení rostoucí formy, ale hlavně sebevědomí do olympijské sezony. V rozhovoru na ČT sport přibližuje klíčové momenty závodu i své ambice před nadcházejícími olympijskými hrami.
Závod ve Val Gardeně mu dodal sebevědomí. Zabystřan směřuje k olympiádě
Zabystřanovi se v jeho životním závodě v italské Val Gardeně od začátku dařilo. Hned na prvním mezičase byl nejrychlejší, tempo s nejlepšími držel i v dalších pasážích a o svém triumfu definitivně rozhodl nejrychlejším časem v závěrečné části. Získal tak první triumf českého muže ve světovém poháru v alpském lyžování.
„Nejvíc brutální z hlediska novinářů to bylo ten den. Potom to trochu ustalo, ale ohlasy jsou pořád moc hezké. Pořád cítím, že na to mám, a když tam padne dobrá jízda a forma, tak to může vyjít, třeba právě takové hezké umístění,“ dodává český reprezentant.
Zabystřan se v loňském roce v celkovém hodnocení probojoval do první třicítky. Vítězství ve Val Gardeně pro něj tak znamenalo významné povzbuzení a příslib do budoucna. „Letos jsem si říkal že by bylo asi fajn to někam posunout, a tohle je vlastně odpověď. Když se ten den všechno sejde, jak má, tak z toho může být i takové umístění a můžu tam všechny porazit. Je to pro mě pecka a doufám, že i pro ostatní, pro celé české a slovenské lyžování. Je vidět, že když se maká a věří se tomu a samozřejmě se chce, tak se dá porazit i ty nejlepší, jako třeba Marca Odermatta,“ řekl.
Svah ve Val Gardeně je jeho oblíbený. Ačkoliv tomu donedávna výsledky tolik neodpovídaly, teď jde jednoznačně o jeho srdeční záležitost, jak sám dodává: „Byly ideální podmínky, dobrý sníh, tenhle italský mám rád. Bylo tam spoustu nerovností a boulí. V tom se cítím hezky. A pak vám musí sednout ten den a musí sednout máza. Všechny částečky musí zapadnout. Jsem fakt rád, že se mi to tam povedlo. Už jsem říkal v rozhovorech, že je to můj oblíbený kopec, i když to umístění tam nebylo takové. Tak teď už je to určitě můj nejoblíbenější kopec.“
Jana Zabystřana teď čekají další světové poháry ve Wengenu a Crans Montaně. V olympijské sezoně má ty nejvyšší ambice. Chce závodit co nejlépe a následující závody světového poháru jsou pro něj důležitou zkouškou před OH.
Český reprezentant bude startovat na svých třetích olympijských hrách. Poprvé startoval v Pchjongčchangu v roce 2018. Tentokrát budou podle něj klíčové zkušenosti: „Na těch prvních jsem byl strašně mladý, teď zpětně nechápu, jak jsem se tam dostal. Bylo to samozřejmě krásné. Ale teď si věřím na nějaký super výsledek a jdu do toho s tím, že bych chtěl nějakou placku.“
Rozhovor se také dotkl připravovaného lyžařského závodu pro děti s názvem Žampa Cup. Akce je určena pro děti od 8 do 16 let a jejím cílem je v první řadě připravit novou generaci lyžařů, která bude soutěžit s těmi nejlepšími, nebo i ukázat dětem aktivity, kterými mohou efektivně trávit volný čas.