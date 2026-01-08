Světový pohár v alpském lyžování se vrací do Špindlerova Mlýna po třech letech. Závody ve slalomu a obřím slalomu budou pro lyžařky poslední ostrou prověrkou před olympijskými hrami. Přípravy černé sjezdovky ve Svatém Petru se už rozjely naplno. Oba závody i bohatý doprovodný program uvidíte v přímých přenosech ČT sport 24. a 25. ledna.
Pořadatelům ve Špindlerově Mlýně přeje mráz. Co vše se musí před SP připravit?
Organizátorům přeje mrazivé a jasné počasí. „Vyrábí se dostatečné množství sněhu a poté se ten sníh musí rovnoměrně rozprostřít po sjezdovce a nechá se rozježděný pásy od rolby,“ popsal detaily sportovní ředitel alpských disciplín Jan Fiedler.
„Pak už nastoupí parta z organizačního výboru, naleje do vrstvy sněhu dostatečné množství vody, abychom vytvořili perfektní sněhovou desku, základ pro finální preparaci,“ doplnil.
Finální příprava sjezdovky proběhne na začátku závodního týdne. „Další fází bude instalace bezpečnostních prvků. Před tím se ještě budou instalovat televizní věže, ozvučení. Těch prací je opravdu hodně,“ uvedl Fiedler.
Cílový prostor, kde budou zvedat ruce nad hlavu nebo do nich skrývat tvář Mikaela Shiffrinová a další hvězdy, zatím není na první pohled patrný. Na místě zatím chybí nafukovací matrace v místě, kde závodnice protnou pomyslnou pásku, na svém místě ještě nestojí ani křeslo pro vedoucí lyžařku.
V neděli začne výstavba infrastruktury. „Zázemí pro závodníky, pro pořadatele, začneme stavět tribuny,“ přiblížil předseda alpských disciplín Ladislav Forejtek.
Dopravní spojení bude zajištěné. „Ve Špindlerově Mlýně máme připravené velkokapacitní parkoviště i možnost zůstat na parkovištích ve Vrchlabí, odkud máme zajištěnou kyvadlovou dopravu,“ popsal Forejtek.
Vstupenky na závody jsou stále k dispozici a do práce se však dal už maskot, vlk Hank, který rozdává v dějišti Světového poháru letáky s hlavní tváří, americkou hvězdou Shiffrinovou.