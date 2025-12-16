Shiffrinová má vítězství číslo 105. Ve slalomu v Courchevelu deklasovala soupeřky

Triumf číslo 105 v kariéře a počítáme dál. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála i čtvrtý slalom sezony Světového poháru, v Courchevelu deklasovala soupeřky rozdílem třídy. Třicetiletá hvězda porazila druhou v pořadí Camille Rastovou ze Švýcarska o více než půldruhé sekundy a má 105. pohárové vítězství v kariéře.
Shiffrinová vedla před letošní mistryní světa Rastovou po prvním kole o 83 setin a ve druhé jízdě svůj náskok téměř zdvojnásobila na 1,55 sekundy. Třetí skončila s odstupem 1,71 sekundy Němka Emma Aicherová, vítězka sobotního sjezdu ze Svatého Mořice.
Nejúspěšnější lyžařka historie SP Shiffrinová tentokrát v 2. kole nesoupeřila s Larou Colturiovou, jež v předchozích třech slalomech vždy dosáhla na stupně vítězů. Italská rodačka reprezentující Albánii v první jízdě vypadla, stejně jako bývalá mistryně světa Katharina Liensbergerová z Rakouska či úřadující vítězka hodnocení disciplíny v SP Zrinka Ljutičová z Chorvatska, jež nedokončila třetí slalom za sebou.
Po dalším vítězství Shiffrinová vede pořadí slalomu o 180 bodů před Colturiovou a Světový pohár celkově o 164 bodů před Novozélanďankou Alicí Robinsonovou.
V Courchevelu se měla původně po zranění zad k závodům vrátit nejlepší česká slalomářka Martina Dubovská, ale nakonec ve Francii nestartovala. Třiatřicetiletá lyžařka absolvovala v této sezoně pouze jediný start v Levi, kde skončila na 49. místě. Poté vynechala slalomy v Gurglu a Copper Mountain.
Světový pohár pokračuje o víkendu rychlostními závody ve Val d'Isère, technické disciplíny budou na programu další víkend v Semmeringu.