Lyžování a snowboarding

Shiffrinová má vítězství číslo 105. Ve slalomu v Courchevelu deklasovala soupeřky


16. 12. 2025Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
4 minuty
Vítězná jízda Shiffrinové v Courchevelu
Zdroj: ČT sport

Triumf číslo 105 v kariéře a počítáme dál. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála i čtvrtý slalom sezony Světového poháru, v Courchevelu deklasovala soupeřky rozdílem třídy. Třicetiletá hvězda porazila druhou v pořadí Camille Rastovou ze Švýcarska o více než půldruhé sekundy a má 105. pohárové vítězství v kariéře.

Shiffrinová vedla před letošní mistryní světa Rastovou po prvním kole o 83 setin a ve druhé jízdě svůj náskok téměř zdvojnásobila na 1,55 sekundy. Třetí skončila s odstupem 1,71 sekundy Němka Emma Aicherová, vítězka sobotního sjezdu ze Svatého Mořice.

1 minuta
Shiffrinová ovládla 1. kolo slalomu v Courchevelu
Zdroj: ČT sport

Nejúspěšnější lyžařka historie SP Shiffrinová tentokrát v 2. kole nesoupeřila s Larou Colturiovou, jež v předchozích třech slalomech vždy dosáhla na stupně vítězů. Italská rodačka reprezentující Albánii v první jízdě vypadla, stejně jako bývalá mistryně světa Katharina Liensbergerová z Rakouska či úřadující vítězka hodnocení disciplíny v SP Zrinka Ljutičová z Chorvatska, jež nedokončila třetí slalom za sebou.

Po dalším vítězství Shiffrinová vede pořadí slalomu o 180 bodů před Colturiovou a Světový pohár celkově o 164 bodů před Novozélanďankou Alicí Robinsonovou.

63 minut
Záznam 2. kola slalomu žen v Courchevelu
Zdroj: ČT sport

V Courchevelu se měla původně po zranění zad k závodům vrátit nejlepší česká slalomářka Martina Dubovská, ale nakonec ve Francii nestartovala. Třiatřicetiletá lyžařka absolvovala v této sezoně pouze jediný start v Levi, kde skončila na 49. místě. Poté vynechala slalomy v Gurglu a Copper Mountain.

Světový pohár pokračuje o víkendu rychlostními závody ve Val d'Isère, technické disciplíny budou na programu další víkend v Semmeringu.

