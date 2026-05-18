Sdruženáři Vytrval a Daněk ukončili kariéru

Sdruženáři Jan Vytrval a Lukáš Daněk ukončili v 28 letech kariéru. Vytrval se s vrcholovým sportem loučí po životní sezoně ve Světovém poháru, Daněk v poslední době trénoval i přes bolest kolena.
O rozhodnutí obou medailistů z juniorského mistrovství světa informoval Svaz lyžařů ČR. „Je to pro náš tým pochopitelně veliká ztráta, protože jsme přišli o stabilní opory reprezentačního družstva, a hlavně rozumné zkušené kluky. Přece jen k umístění okolo 20. místa na olympiádě a k zisku medaile z MSJ se nedostane jen tak někdo,“ řekl sportovní ředitel úseku Tomáš Slavík.
Oba sdruženáři startovali na dvou olympijských hrách, Vytrval také na pěti mistrovstvích světa a Daněk na třech. Oba získali juniorský bronz na šampionátu v roce 2017 v družstvech, Vytrval byl o rok později třetí i v individuálním závodu.
„Cítím, že jsem sportu a úspěchu obětoval vše, co jsem v sobě měl, a už se chci posunout v životě dál,“ vysvětlil Vytrval. „Zároveň jsem rád, že jsem skončil svou nejlepší sezonou ve Světovém poháru. A největší zážitek, který mám na celý život, je víkend v Kulmu, kde jsem mohl být při premiéře severské kombinace na mamutím můstku,“ připomněl i svůj let na značku 204,5 metru.
Daňkovi kariéru poznamenalo zranění kolena, které ho vyřadilo na rok a půl. „Nemyslel jsem si, že by bylo možné se vrátit v nějaké top formě, ale hnala mě vidina olympijských her. Léto před olympijskou sezonou jsem absolvoval kompletně, ale můžu říct, že 90 procent tréninků jsem odjel přes bolest a nějaký menší otok,“ přiznal. V zimě se pak rozhodl. „Na Světovém poháru v Otepää jsem viděl, že kluci, se kterými jsem dřív normálně závodil, jsou ode mě odskočení o několik levelů,“ dodal.